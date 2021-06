Festina präsentiert die Chrono Bike Kollektion 2021

Festina präsentiert die 2021er Ausgabe der legendären Chrono Bike Kollektion. Jedes Jahr gibt es große Erwartungen an diese äußerst erfolgreiche und ikonische Kollektion, die ein integraler Bestandteil der DNA der Marke ist, und bei der das Design Inspiration in der Welt des Radsports findet. Die diesjährige Kollektion wurde durch den üblichen Prozess der ständigen Erneuerung entwickelt, sowohl in Bezug auf Stil und Funktionalität, als auch unter Berücksichtigung der neuesten Markttrends.



In der Chrono Bike Kollektion 2021 findet sich die bekannte stilistische Erneuerung der ikonischen Sportuhrenreihe in 4 Quarz-Chronographenmodellen mit Stahlarmband und 8 neuen Versionen mit einem Kautschukarmband wieder. In diesem Jahr verblüfft die Special Edition nicht nur durch ihr exklusives Design, sondern auch, weil diese spezielle Kollektion die Marke Festina, dank der jüngsten strategischen Akquisition der Gruppe, in die Welt der Connected Watches einführt, ein wichtiges und wachsendes Marktsegment.



Die Chrono Bike Connected Special Edition ist in 4 Ausführungen erhältlich und ermöglicht es den Fans, die Kollektion mit der neuesten Technologie zu kombinieren und gleichzeitig die bekannte Ästhetik ihres Zeitmessers beizubehalten. Die Uhr lässt sich über die Festina Connected App individuell an den Benutzer anpassen, um ein einzigartiges Erlebnis zu gewährleisten.



Chrono Bike Kollektion F20543 - F20544



Dank ihrer hochwertigen Materialien, prestigeträchtigen Oberflächen und der Verbindung zur Welt des Radsports ist die Chrono Bike Kollektion, die von den Fans am sehnlichsten erwartete und am meisten geschätzte Kollektion. Sie besticht wie immer durch den großen Charakter ihrer Linie: Eine große Auswahl an Zifferblattfarben wird mit matten und glänzenden Details kombiniert. Bei den Kautschukarmband-Versionen umfassen die Chronographen zwei einfarbige Modelle mit komplett schwarzem Zifferblatt und Armband und sechs Modelle in leuchtenden und markanten Farben wie Gelb, Orange, Blau und Grün. Für den Einsatz im Sport, aber auch für den Alltag sind die neuen Chronographen mit einem robusten 45,50 mm Stahlgehäuse mit gehärtetem Mineralglas ausgestattet und bis 100 Meter wasserdicht, was diese Uhren zu bequemen und funktionalen Zeitmessern macht. Der UVP liegt bei 199€ für die Stahlbandversion und 189€ für die Silikonbandversion.



Chrono Bike Special Connected Edition



Getreu der Ästhetik des zeitlosen Chrono Bike mit dem imposanten Gehäuse und dem sportlichen Aussehen, bieten die Connected-Modelle eine Reihe von intelligenten Funktionen, um eine übermäßige Abhängigkeit vom Smartphone sowohl beim Training als auch im Alltag zu vermeiden. Einer der großen Vorteile ist die Möglichkeit, über die dazugehörige App vom Handy aus zu konfigurieren, welche Benachrichtigungen empfangen werden sollen: Anstatt durch Benachrichtigungen aller Art gestört zu werden, vibriert die Uhr nur bei den Benachrichtigungen, die Sie als wichtig erachten.



Darüber hinaus können Sie Nachrichten, Anrufe und Benachrichtigungen aus Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken filtern. Die Nutzung dieses neuen technologischen Accessoires ist wirklich ein Kinderspiel: Mit dem Drücken der Krone zeigen die Zeiger das Datum und die Uhrzeit in einer zweiten Zeitzone an.



Zudem können Sie mit den Drückern die Musik auf Ihrem Smartphone steuern, Fotos aufnehmen, einen Standort speichern und Ihr Mobiltelefon orten sowie das Licht in Ihrem Zimmer einschalten oder das Garagentor öffnen (Smart-Home Control/IFTTT).



Die Kollektion umfasst vier raffinierte Modelle, die Edelstahl mit schwarzer oder blauer PVD Beschichtung mit Details aus Gelb- oder Roségold kombinieren. Die drehbare Lünette und die lumineszierenden Indexe machen diese Uhren zudem perfekt für den täglichen Gebrauch. Das zusätzliche Kautschukband im Camouflage-Look ist ein stilvolles Detail, das diese Kollektion noch begehrenswerter macht, weil es sich an jedes Outfit anpassen lässt. Die Modelle sind mit iOS (Version 12 und höher) und Android (Version 6.0 und höher) kompatibel.



Die Connected Modelle sind mit einer Lithium Batterie ausgestattet und bieten eine Batterielaufzeit von bis zu 2 Jahren (je nach Nutzung), dementsprechend ist kein Aufladen der Uhr notwendig. Die Hybridmodelle werden zu einem UVP von 399€ angeboten.



Die Funktionen im Überblick:



Bewegungserinnerung - Zeit sich zu bewegen!



Musiksteuerung - Direkt zur Lieblingsmusik



Kamerasteuerung - Machen Sie sich ein Bild



IFTTT - If This Then That (Smart-Home Control)



Walk Me Home - Ein sicheres Gefühl 24/7



Finden Sie Ihre Uhr - Die Zeit immer im Auge behalten



Finden Sie Ihr Telefon - Nie mehr suchen



Lautloser Wecker - Ein sanfter Weckruf



Gefilterte Benachrichtigungen - Verpassen Sie nie was wichtig ist



Anruf ablehnen - Eingehende Anrufe mit einem Tap ablehnen



Automatische Zeitzone - Immer pünktlich



Zusätzliche Zeitzone - Mit der Welt synchron bleiben



Datum // Stoppuhr // Timer



Daily Hundred - Jeder Schritt zählt



Außentemperatur - Heiß oder Kalt?



Standort merken - Sie waren hier.



SPECIAL CONNECTED EDITION F20545/1



Connected watch

316L Edelstahlgehäuse & -band

Schwarze PVD Beschichtung in Camouflage Optik

Gehäusedurchmesser: 45.50 mm

Saphirglas

Zusätzliches Kautschukband und Wechselwerkzeug

Wasserdicht bis 10 BAR

UVP: €399,00



SPECIAL CONNECTED EDITION F20547/1



Connected watch

316L Edelstahlgehäuse & -band

PVD Beschichtung Blau/Gelbgold

Gehäusedurchmesser: 45.50 mm

Saphirglas

Zusätzliches Kautschukband und Wechselwerkzeug

Wasserdicht bis 10 BAR

UVP: €399,00



SPECIAL EDITION CONNECTED F20548/1



Connected watch

316L Edelstahlgehäuse & -band

PVD Beschichtung Schwarz/Roségold

Gehäusedurchmesser: 45.50 mm

Saphirglas

Zusätzliches Kautschukband und Wechselwerkzeug

Wasserdicht bis 10 BAR

UVP: €399,00



SPECIAL EDITION CONNECTED F20549/1



Connected watch

316L Edelstahlgehäuse & -band

PVD Beschichtung Blau/Roségold

Gehäusedurchmesser: 45.50 mm

Saphirglas

Zusätzliches Kautschukband und Wechselwerkzeug

Wasserdicht bis 10 BAR

UVP: €399,00

