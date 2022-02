Farbenfroh und charmant

Die neue Festina Boyfriend Alegría, die Trend-Kollektion

Festina erweitert die Boyfriend-Kollektion und überrascht mit den neuen Alegría-Modellen. Im Zeichen der femininen Uhrmacherkunst inspirieren sich diese Modelle am Boyfriend-Look im zeitgenössischen Stil und stellen sich mit den auffälligen Farben in den Mittelpunkt. Die neue Alegría-Kollektion besitzt ein schlichtes Design, besticht aber durch frische und modische Must-Have-Farben der Saison wie Rot, Lila, Flieder, Waldgrün, Türkis und Marineblau sowie viele weitere Farbvarianten.



Die Geradlinigkeit, die starke Persönlichkeit und der Stil der Linie Alegría, aus der Festina Boyfriend Kollektion, kommt in schlichten Zifferblättern und ungewöhnlichen Farbgebungen zum Ausdruck, die von zarten Pastellfarben (F20622/1/2/3/4/5/6) bis hin zu kräftigen Farben (F20622/a/b/c/d/e/f) reichen, kombiniert mit einem runden Stahlgehäuse mit 36,80 Millimetern Durchmesser. Alle Modelle zeichnen sich durch gut ablesbare Stabindizes, mit Ausnahme der 12 in römischen Ziffern und drei schlanken Zeigern aus.



Festina Boyfriend Alegría

F20622/1 - F20622/2 - F20622/3 - F20622/4 - F20622/5 - F20622/6 - F20622/A - F20622/B - F20622/C - F20622/D - F20622/E - F20622/F



- 3 Zeiger Damenuhr (auch Unisex tragbar)

- Edelstahlgehäuse mit 36,80 mm Durchmesser

- Mineralglas

- Edelstahlarmband

- Wasserdichte 5 ATM

- Verkaufspreis 79,00 €



Die Festina Boyfriend Alegría Kollektion verbindet Farbe mit Persönlichkeit und verleiht jedem Look eine raffinierte Note.