Die neuen Festina Skeleton Automatikuhren

Festina Uhren GmbH

Mit einer über 30-jährigen Geschichte ist die Festina Group heute ein angesehenes internationales Unternehmen, das sich auf die Herstellung und Vermarktung von Uhrwerken und Präzisionsteilen für die eigenen bekannten Uhrenmarken spezialisiert hat. Bis heute vertreibt die Gruppe 6 Uhrenmarken für den traditionellen Markt (Calypso, Lotus, Festina, Jaguar, Candino und Kronaby) und 2 Schmuckmarken (Lotus Style und Lotus Silver). Seit 2020 vertreibt die Gruppe auch ihre eigene Schreib- und Lederwarenkollektion für die Marke Festina.



Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Barcelona, während sich die wichtigsten Produktionszentren in der Schweiz, Spanien und Übersee befinden. Heute hat die Gruppe sieben Niederlassungen (Frankreich, Deutschland, Italien, Benelux, Schweiz, Tschechische Republik / Polen und Chile), ist in über 90 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten und verkauft über 5 Millionen Uhren pro Jahr. Die Produktqualität, das umfangreiche Know-how und die besondere Aufmerksamkeit, die dem Kundendienst gewidmet wird, tragen dazu bei, dass die Festina Group in vielen strategischen Märkten führend ist.

