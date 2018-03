Einladung zur Eröffnung von Deutschlands erster Achterbahn in einem Ferienpark

Freiherr und Freifrau von Landsberg-Velen laden Sie herzlich zur Eröffnung der Burg Arkan mit der neuen Achterbahn, durch den Wirtschaftsminister des Landes Niedersachsen Herrn Dr. Bernd Althusmann, ein.Die feierliche Eröffnung findet am Freitag, den 16. März 2018 um 14.00 Uhr, im Ferienzentrum Schloß Dankern statt.Die Achterbahn sowie die Burg Arkan wurden als aufwendig inszeniertes mittelalterliches Gesamterlebnis für die ganze Familie konzipiert, die ab dem 17. März die Urlaubsgäste in Schloß Dankern, Deutschlands größten Ferienpark, begeistern.Rund um die mittelalterliche Burg Arkan werden die Besucher eine Reise durch das Mittelalter erleben. Unzählige Spielmöglichkeiten, die in Anlehnung an wichtigen Erfindungen des Mittelalters entwickelt wurden, sind in dem mittelalterlichen Dorf sowie dem Turm der Burg entstanden.Erleben auch Sie die Burg Arkan mit seinen vielen Abenteuern, welche in den letzten 12 Monaten für über 4 Millionen Euro entstanden ist.Zur Akkreditierung schicken Sie die unten stehenden Informationen bis spätestens zum 12. März 2018 per E-Mail an presse@schloss-dankern.de Name, Vorname:Medium:E-Mail:Telefonnummer:Anzahl der Begleitpersonen: