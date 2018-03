Dr. Bernd Althusmann, niedersächsischer Wirtschafts-, Arbeits- und Verkehrsminister eröffnete Deutschlands erste Achterbahn in einem Ferienpark

Deutschlands größtes Ferien- und Freizeitzentrum ist wieder einmal Vorreiter: Eine Achterbahn für die ganze Familie begeistert ab sofort die Urlaubsgäste und führt sie in und rund um die Burg Arkan auf eine Reise durch das Mittelalter.



Eröffnet wurde das mittelalterliche Spektakel am heutigen Freitag, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie, von Dr. Bernd Althusmann, dem niedersächsischen Wirtschafs-, Arbeits- und Verkehrsminister. „Wir sind Deutschlands erster Ferienpark mit einer Achterbahn“, freut sich Schloß Dankern Inhaber und Geschäftsführer Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen.



„Aber wir haben nicht nur irgendeine Achterbahn gebaut: Weltweit einmalig ist der von zahlreichen Spiel- und Kletterelementen gesäumte Weg zum Einstieg der Achterbahn, welcher bis auf über 14 Meter Höhe führt.“ Von Landsberg-Velen schwärmt: „Das ist schon eine Attraktion für sich!“

Auf über 3.500 m² entstand seit Januar 2017 ein mittelalterlicher Themenbereich, dessen Highlight die 25,6 Meter hohe Burg Arkan ist, welche auf einem großen Felsen thront. Der Name Arkan stammt von dem gleichnamigen armenischen Längenmaß, was genau 25,6 Meter entspricht.



Wer mit der 370 Meter langen Achterbahn fahren möchte, muss die Burg erklimmen, denn der Einstieg befindet sich fast ganz oben im Turm. Die Fahrt beginnt somit direkt am höchsten Punkt der Strecke!

Doch statt den Weg einfach über Treppen nach oben zu gehen, überraschen den Besuchern im Turm verschiedene Spielmöglichkeiten, welche zum Großteil mit Erfindungen aus dem Mittelalter in Verbindung stehen. So gibt es einen Raum, der an die Erfindung des Buchdrucks erinnert und in dem man über große Bücher von einer Etage zur nächsten klettern kann. Natürlich darf auch ein dunkler Keller mit einem Labyrinth und ein Verließ in einer Burg nicht fehlen.



Oben angekommen, besteigen die mutigen Fahrgäste einen der Achterbahnzüge, die wie abgefeuerte Kanonenkugeln aussehen. Statt wie bei Achterbahnen üblich nebeneinander, sitzen die Fahrgäste hintereinander auf der schnellen Kugel.



Bereits ab einer Körpergröße von 1,05 m und 4 Jahren können Kinder in Begleitung eines Erwachsenen eine Fahrt wagen. Ab 8 Jahren und 1,30 m Körpergröße dürfen Kinder auch alleine fahren.



Am Ende der abenteuerlichen Achterbahnfahrt ist der Ausstieg unten, im mittelalterlichen Dorf, am Fuße der Burg Arkan. In den vielen Häusern des Dorfes gibt es Spielmöglichkeiten, die mit mittelalterlicher Handwerkskunst zu tun haben. So gibt es beispielsweise in der Kerzengießerei große Kerzen an denen man sich entlang hangeln kann. Weitere Handwerksbetriebe mit entsprechenden Spielmöglichkeiten sind eine Fassmacherei, eine Bildhauerei, Töpferei und natürlich auch eine Zimmermannswerkstatt.



In einem gesonderten Abschnitt wurde ein spezieller Kleinkind-Spielbereich geschaffen, bei dem die kleinsten Besucher von Schloß Dankern - ungestört von größeren Kindern - ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen können.

Wer nach so vielen Abenteuern Hunger verspürt, ist in der Pfannkuchenschmiede der Burg Arkan gut aufgehoben. Sie ist auf dem großen mittelalterlichen Dorfplatz zu finden. Von hier gibt es einen tollen Rundumblick auf das Treiben im Dorf.



Während die Achterbahn von der Schweizer Firma ABC Rides gebaut wurde, beauftrage von Landsberg-Velen das emsländische Unternehmen Kinderland Emsland Spielgeräte mit der Entwicklung und dem Bau des mittelalterlichen Dorfes, der Burg Arkan und den Spielelementen.



Der neue Bereich bildet den Abschluss eines zweijährigen Investmentprogramms in Höhe von ca. 7,4 Millionen Euro. In diesem Rahmen wurde auch der Bau von 18 neuen Ferienhäusern, neuen Tennis- und Beachvolleyball-Plätzen sowie einem neuen Rezeptionsgebäude zur Saison 2018 fertig gestellt.



Erster Öffnungstag des Freizeitparks sowie der Burg Arkan mit allen Attraktionen ist Samstag, der 17. März 2018.

Schloß Dankern ist Deutschlands größter Ferienpark und bietet auf über 200 Hektar zahlreiche Attraktionen wie den Freizeitpark, das Spaßbad Topas, einen See mit 3 km Sandstrand, einen Hochseilgarten oder eine Adventure Golf Anlage. Hauptattraktion ist die im März 2018 eröffnende Burg Arkan mit seiner Achterbahn.



Im Ferienpark gibt es zahlreiche Ferienhäuser in verschiedenen Kategorien, die zu einem Urlaub mittem im Emsland einladen. Für Urlaubsgäste ist der tägliche Eintritt in den Freizeitpark sowie zahlreiche weiteren Angebote inklusive.



Für Tagesgäste ist der Freizeitpark vom 17.03. bis 28.10.2018 täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte für den Freizeitpark kostet für Erwachsene 14,- Euro und für Kinder (2 bis 14 Jahre) sowie Senioren ab 60 Jahren 12,- Euro. Das Spaßbad Topas kostet für Tagesgäste 11,- Euro für Erwachsene und 9,- Euro für Kinder (2 bis 14 Jahre). Geöffnet ist das Spaßbad täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr.



Infoline: 05932 / 7 22 30. Weitere Informationen zu allen Angeboten sowie den Übernachtungsmöglichkeiten unter: www.schloss-dankern.de

