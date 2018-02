Ab aufs Rad im Donau-Ries mit der neuen ADFC-Radkarte

Egal ob bei Jung oder Alt: Radfahren ist das beliebteste Verkehrsmittel der Deutschen und zählt zudem zu einer der gesündesten Sportarten. Da Fahrradfahrer totale Freiheit erleben, gibt es keinen besseren Weg Natur, Geschichte und Kultur in einer Radtour zu erleben. Wer auf der Suche nach erlebnisvollen Entdeckungstouren ist, muss ins Ferienland Donau-Ries kommen.



Das Radwegenetz im Ferienland Donau-Ries lädt Urlauber und Einheimische auf über 1.000 Kilometern beschilderten Radwegen ein, die einzigartige Flora und Fauna zu erleben. Die Landschaft ist geprägt durch den Rieskrater, der vor ca. 14,5 Mio. Jahren durch einen Asteroideneinschlag entstanden ist. Mit einem Durchmesser von ca. 25 Kilometern zählt der Rieskrater zu den größten Meteoritenkrater Europas und gehört zu den am besten erhaltenen und erforschten Einschlagskratern der Erde.



Seit Anfang Februar 2018 bietet der Bielefelder Verlag in Zusammenarbeit mit dem Ferienland Donau-Ries und dem Geopark Ries eine neue ADFC Radkarte für die Region Donau-Ries an. Neben der Kartographie, die die Wegebeschaffenheit und Wegbeschilderung sowie die Verkehrsstärke angibt, enthält die neue reiß- und wasserfeste Karte zudem 10 Tourentipps in der Region. Für jeden Tourenvorschlag gibt es eine detaillierte Wegbeschreibung, wobei besondere Sehenswürdigkeiten betont werden. Vorgestellt werden folgende Touren: Große Riesrunde, nördliche Westroute, östliche Rundtour, Planetenweg, Wörnitzradweg (Radweg von Krater zu Krater), Monheimer Alb Runde, Kesseltalrunde, Naturpark Augsburg Westliche Wälder, Radweg Lech-Donau und Denkmalweg.



Der Vertrieb der Karte erfolgt von Seiten des Bielefelder Verlages bundesweit in Kooperation mit Travel House Media im Bereich Buchhandel und Nebenmärkte sowie im Direktvertrieb. Die Donau-Ries Radkarte ist zudem beim Ferienland Donau-Ries sowie bei den Tourist-Informationen der Region, vielen Hotel- und Gastronomiebetrieben sowie den Mitgliedsorten für den Preis von 8,95 € erhältlich.

