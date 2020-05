Fernab vom Massentourismus: Ferien mit Hund in Deutschland

Noch keine Geschenkidee zum Muttertag? Wie wäre es, statt einem Blumenstrauß mal Vorfreude, Zeit füreinander und schöne Erinnerungen zu schenken? Denn Blumen verwelken, Urlaubserinnerungen aber nicht. Damit die nächste Reise ein Volltreffer wird, darf am Ende natürlich auch das vierbeinige Familienmitglied nicht fehlen. Ferien mit Hund hat deshalb zahlreiche Unterkünfte in Deutschland im Angebot, die auch in der aktuellen Lage und mit Hund erreichbar sind. Denn sie sind nahezu so sicher wie die eignen vier Wände und fernab von Trubel und anderen Miturlaubern.Meeresrauschen, Spaziergänge am Strand, kristallklare Seen, frische Bergluft – davon träumen wir mittlerweile fast alle. In absehbarer Zeit ist mit einer Reise ins Ausland aber nicht zu rechnen und Urlaub in Deutschland ist in diesem Jahr deshalb gefragter denn je. Und dazu gehören auch die Angebote von Ferien mit Hund!Denn Ferien mit Hund ist kein touristischer Anbieter, sondern bietet Urlaub fernab vom Massentrubel, wie man ihn sonst von Flug-, Fernreisen oder Hotelurlaub kennt. Wer Individualurlaub, so sicher wie zu Hause und nur an einem anderen wunderschönen Ort sucht, ist bei Ferien mit Hund also an der richtigen Adresse. Viele Ferienhäuser und -wohnungen liegen inmitten unberührter Natur und lassen damit die Herzen der Zweibeiner und ihrer Hunde gleichermaßen höherschlagen. Alle Appartements und Häuser sind dabei einfach mit dem eigenen Auto zu erreichen, was für Hunde ohnehin die beste und sicherste Art des Reisens ist. Zudem sind alle Unterkünfte bestens ausgestattet, was eine reine Selbstversorgung problemlos möglich macht.Schon jetzt steigen die Buchungen für Sommer und Herbst und Branchenexperten diskutieren bereits, ob Deutschland in kurzer Zeit ausgebucht sein wird. Schnell sein lohnt sich jetzt also gleich doppelt. Ergattern Sie sich deshalb schon jetzt das beste Domizil für Ihre Ferien mit Hund und schwelgen Sie in Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres: Ein Urlaub mit Familie und Vierbeiner, nahe an glitzerndem Wassern, mit Blick auf atemberaubende Berge oder inmitten unberührter Natur.Ferien mit Hund bietet in Deutschland insgesamt 44 Reiseziele mit über 25.000 Unterkünften an. Dank zahlreicher Kundenbewertungen bucht man hier nicht die „Katze im Sack“, sondern kann sich im Vorfeld detailliert über die Ferienunterkunft informieren.Erfahren Sie mehr unter https://www.ferien-mit-hund.de/deutschland-mit-hund/