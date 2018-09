Das Beste für Dich und Deinen Hund!

ist. Das bestätigen knapp 150.000 Fans bei Facebook und nahezu 10.000 Newsletter-Abonenten. Die riesige Datenbank bietet überFerienhäuser und Ferienwohnungen sowie hundefreundliche Hotels an den schönsten Reisezielen in 22 Reiseländern in ganz Europa. Und das alles inklusive Kundenbewertungen. Auch Arrangements zielgenau für jede Jahreszeit sind im Angebot enthalten. Im Reiseführer Deutschland allein hat Ferien mit Hund. In Italien bespielsweise sind 35 Provinzen gelistet.Dank des Relaunches im Responsive Design ist die Seite nun noch frischer, lebendiger. Ab sofort sind auch Recherchen fürmöglich. Die Darstellung der Merkmale ist jetzt deutlichgeworden, auch die. Außerdem ist Ferien mit Hund nun auch vor allem mobilÜber die Reise-Angebote hinaus werden Interessierte viele Informationen rund um das Thema Reisen mit Hund wie z.B. Reisechecklisten , Einreisebestimmungen und Versicherungsthemen geboten. Auch ein Blog und regelmäßige Gewinnspiele sind auf der Plattform zu finden. Auf dem eigenen Youtube-Kanal stellt Ferien mit Hund wöchentlich die beliebtesten Reiseziele unterhaltsam vor.Ferien mit Hund ist wie viele Ideen quasi aus der Not heraus entstanden. Als der Gründer Stanislaus Wörner 1998 mit seinem Golden Retriever in Urlaub fahren wollte, fand er im Internet einfach keine Angebote „mit Hund“. „Damals musste ich zu jedem Urlaubsziel, das mich interessierte, erst beim dortigen Fremdenverkehrsamt anrufen und mir Prospekte zuschicken lassen, um dann zu schauen, wo auch mein Timmy mit hin darf.“ Abschreckend und anstrengend befand Wörner, der selbst aus der Touristikbranche kommt, und für ihn war klar: „Ich muss etwas unternehmen!“ Die Idee für www.ferien-mit-hund.de war geboren.