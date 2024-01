Revolutionäre Innovation im Caravan-Segment: APERO #connect von Fendt-Caravan definiert mobiles Leben und Arbeiten neu

Vor genau 140 Tagen wurde auf dem Caravan Salon eine Vision präsentiert!

Vor genau 140 Tagen wurde auf dem Caravan Salon eine Vision präsentiert!



Das Feedback, das Interesse und die Reaktionen darauf waren überwältigend und wir wurden darin bestärkt, aus unserer Vision jetzt auch zeitnah Realität werden zu lassen. Aus der revolutionären Idee zweier Concept-Caravans entstand nun der APERO #connect.



Die Idee war klar - eine nahtlose Verbindung von Arbeit, Freizeit und Reisen zu schaffen. Hans Frindte und Thomas Kamm enthüllten vor der versammelten Presse den Concept-Caravan, der auf der Grundlage eines APERO 495 SFB präsentiert wurde.



Hans Frindte betont: "Die Zeit für diese Vision ist gekommen. Der Bedarf wurde deutlich an uns herangetragen, und wir haben schnell gehandelt. Aus einem Concept-Caravan haben wir Realität geschaffen und präsentieren nun das Ergebnis - den APERO #connect.". Seine Umsetzung basiert auf intensiven Studien, umfangreichen Marktanalysen, wichtigem und konstruktivem externen Input aus den unterschiedlichsten Branchen, einem hohen Maß an Leidenschaft, sehr viel Detailarbeit und natürlich auch die unzähligen Gesprächen mit interessierten Besuchern, die nochmals ergänzendes Feedback lieferten – quasi das “ i-Tüpfelchen“ bilden.



Der APERO #connect wartet mit zukunftsorientierten Konnektivitätslösungen in modernem Ambiente auf und vereint gleichzeitig komfortable Reiseerlebnisse sowie mobiles Arbeiten an den unterschiedlichsten Orten, bzw. schafft im heimischen Garten wahlweise einen Office Bereich bzw. ein Gästeappartement.



Das Herzstück dieses neuen Caravans ist seine Vielseitigkeit. Thomas Kamm erklärt: "Der #connect bietet eine Grundausstattung, die auf den Bedürfnissen digitaler Nomaden, Influencer, Content Creator und Freiberufler zugeschnitten ist. Es ist ein mobiles Zuhause und ein flexibler Arbeitsplatz zugleich. Der Wohn- und Arbeitsbereich passt sich spielend den Tagesbedürfnissen an, ohne aufwendige Umbauten."



Der Apero #connect beeindruckt mit dem eingebauten Profischreibtisch „conference“ von Beaktor, ergonomischen Sitzen am Schreibtisch dank Aeris Swopper und optimale Internetverbindung mit dem stream&surf-net 2.0 Paket von Antretter&Huber. Die Lounge bietet Platz für entspanntes Streamen, während das clevere Stauraumsystem von Silwy-Magnetleisten für sicheren Halt von Geschirr und Gläsern während der Fahrt sorgt.



"Dieses Modell ergänzt unser bestehendes Portfolio und wird aufgrund seines einzigartigen Konzepts zweifellos ein Erfolg auf dem Markt sein", sagt Thomas Kamm.



Die offizielle Einführung des Apero #connect markiert einen Wendepunkt in der Mobilität und zeigt, wie Reisen, Arbeiten und Leben miteinander verschmelzen. Die Zukunft des mobilen Lebens beginnt jetzt – mit dem Apero #connect.