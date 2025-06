NEXT - die neue Caravan-Marke für die NEXT GENERATION CAMPING

Attraktiver Preis: Nur 18.900 Euro (in Deutschland)

1.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse

Ideal für kleinere Zugfahrzeuge und E-Fahrzeuge

Waschbereich mit WC

Optionale Pakete für individuelle Ansprüche

Herkömmliche Wohnwagen sind oft zu schwer für Elektrofahrzeuge und Kleinwagen. Mit diesem neuen, besonders leichten Modell gibt es jetzt eine Lösung, die sich an die veränderten Anforderungen der Mobilität anpasst: der NEXT 380, erstes Modell der Marke NEXT, speziell für die neue Camper-Generation entwickelt. Der kompakte und mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 1.000 kg leichte Wohnwagen lässt sich auch von kleineren Zugfahrzeugen und E-Fahrzeugen mühelos ziehen und ist einfach in der Handhabung, ob auf dem Campingplatz, in der Stadt oder auf dem Firmengelände. „Der NEXT ist eine attraktive Option für alle, die nach innovativen Lösungen für modernes Reisen suchen. Er bietet ausreichend Platz für zwei Personen oder eine kleine Familie und überzeugt mit einer durchdachten Raumaufteilung“, bekräftigt Thomas Kamm. Dabei steht Funktionalität im Mittelpunkt: Der Wohnwagen konzentriert sich auf das Wesentliche, ohne auf Komfort in Spitzenqualität zu verzichten.Die Fakten in Kürze:Für hohe Stabilität bei dem leichtgewichtigen Wohnwagen sorgt die Sandwich-Bauweise mit Glattblech. Dank intelligenter Isolierung können die Reisenden ein Rundum-Wohlfühl-Klima im Inneren genießen. „Der NEXT 380 kann schon bei vielen teilnehmenden Händlern in verschiedenen Ländern besichtigt und in Augenschein genommen werden. Wir freuen uns schon sehr darauf, unsere neueste Entwicklung endlich auch auf dem Caravan Salon präsentieren zu können, und sind schon sehr gespannt auf die direkte Kunden-Resonanz“, sagt Thomas Kamm.So individuell wie die Reisenden sind auch die Anforderungen an den idealen Campingurlaub. Deshalb punktet der NEXT 380 mit praktischen Sonderausstattungspaketen:Außenstauklappe für die komfortable Beladung von außen, ein Fahrradträger auf Deichsel sowie die Option, das Gewicht auf 1.100 (Paket NXtec 1.1) oder 1.300 kg (Paket NXtec 1.3) zu erhöhenPreis: 1.390 Euro (in Deutschland)Fliegenschutzgitter für die Eingangstür, Warmwasser-Therme sowie Kuschelkissen und FilzkörbchenPreis: 990 Euro (in Deutschland)„Die Marke NEXT ist nicht nur für Camper ein Gamechanger, sondern auch für die Handelspartner. Er trifft genau den Nerv der neuen Campinggeneration, ist perfekt für Einsteiger und ideal für Minimalisten“, bringt es Thomas Kamm auf den Punkt.Preis: 18.900 Euro (in Deutschland), ohne ZulassungskostenGewicht: 1.000 kg technisch zulässige GesamtmasseSchlafplätze: 3Gesamtlänge: 588 cmGesamtbreite: 219 cmStehhöhe: 198 cmOptional: Zusatzausstattung für innen und außen