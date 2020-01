Pressemitteilung BoxID: 781523 (Fendt-Caravan GmbH)

Motorpresse Stuttgart zeichnet die Caravans des Jahres 2020 aus

Fendt-Caravan dreifacher Sieger bei der Leserwahl

Motorpresse Stuttgart zeichnet die Caravans des Jahres 2020 aus



Fendt-Caravan dreifacher Sieger bei der Leserwahl







Die Motorpresse Stuttgart veranstaltete wieder die traditionelle Leserwahl „Caravans des Jahres“ und auch in der Saison 2020 war Fendt-Caravan mit seinen Produkten der große Sieger in der Gunst der Leser.



Während der Messe „CMT“ in Stuttgart wurden die Auszeichnungen „Caravans des Jahres 2020“ an das Mertinger Unternehmen übergeben.



Bei der Leserwahl der Zeitschrift „Caravaning“ belegten die Wohnwagen aus dem Hause Fendt-Caravan in drei Kategorien jeweils den ersten Platz. Stolze 7960 Teilnehmer konnten unter 70 verschiedenen Modellen, die in fünf Kategorien aufgeteilt waren, Ihre Favoriten bestimmen.



Alle Caravans wurden hinsichtlich zahlreicher Kriterien von den Teilnehmern bewertet. Die Kategorie „Mittelklasse“ gewann der „Saphir“. Den 2. Platz in dieser Kategorie sicherte sich die Baureihe „Bianco Selection / Bianco Activ / Bianco Emotion“. Auch in der Kategorie „Obere Mittelklasse“ kam mit dem „Opal“ der Sieger aus dem Hause Fendt-Caravan. In der „Ober- und Luxusklasse“ wurden wir mit den Modellreihen „Diamant“ auf Platz 1 und „Tendenza“ auf Platz 3 zweimal ausgezeichnet.



Somit schafften alle fünf Modellreihen von Fendt-Caravan den Sprung auf das Podest und machen uns damit gleichermaßen Stolz.



„Wir freuen uns sehr über die wiederholten Auszeichnungen bei dieser bedeutenden Wahl. Die Leser bekunden hiermit Ihr Vertrauen in unsere Produkte und unser Unternehmen. Auch in Zukunft werden wir weiterhin hart daran arbeiten, den Ansprüchen und Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden“, so Marketingleiter Thomas Kamm



Hans Frindte, kaufmännischer Geschäftsführer, präsentierte zum Start der CMT 2020 in Stuttgart den Bianco Primo 465 SFH, ein Sondermodell, das mit seinem pfiffigen Grundriss, dem jungen modernen Interieur und der stylischen, aber superbequemen Lounge Sitzgruppe Studio-Line Venezia sicherlich wieder viele Camper begeistern wird.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (