German Design Award 2024 für « live – work - connect » von Fendt-Caravan

Das Mertinger Unternehmen wird für seine Konzept-Caravans ausgezeichnet

Fendt-Caravan wurde für die Konzept-Caravans « live – work - connect » mit dem renommierten German Design Award 2024 in der Kategorie „Excellent Architecture/Conceptual Architecture“ ausgezeichnet.



Der German Brand Design Award wird jährlich vergeben und zeichnet deutsche Marken aus verschiedenen Branchen aus, die sich durch herausragendes Design und einen hohen Innovationsgrad auszeichnen. Mit seinem weltweiten Spektrum und seiner internationalen Strahlkraft zählt er branchenübergreifend zu den angesehensten Awards der Designlandschaft. Seit 2012 identifiziert der German Design Award maßgebliche Gestaltungstrends, präsentiert sie einer breiten Öffentlichkeit und zeichnet sie aus. So werden jährlich außerordentliche Einreichungen im Produktdesign, Kommunikationsdesign und der Architektur gekürt.



Die Kernidee des Konzepts «live – work - connect» von Fendt-Caravan war es, eine revolutionäre Verschmelzung von mobilem Leben, Arbeiten und Vernetzen zu schaffen. Fendt-Caravan möchte mit diesen Konzepten, den Nutzern die Freiheit bieten, ihren Lebensstil uneingeschränkt zu gestalten, indem es flexible Arbeitsmöglichkeiten, innovative Technologien und eine nahtlose Vernetzung in einem komfortablen und nachhaltigen mobilen Raum vereint.



Der Juryspruch für die Auszeichnung lautete: „Mit seinem neuen Caravan-Konzept schafft Fendt-Caravan die Möglichkeit, Arbeiten, maximale Freiheit und Flexibilität elegant miteinander zu verbinden. Dass die Ausstattung des mobilen Arbeitsplatzes bezüglich Komfort und Technik keine Wünsche offenlässt, ist Teil dieses interessanten Konzepts.“



Die Vision hinter « live – work - connect » ist eine einzigartige Kombination aus Fendt-Caravan und renommierten Partnern, die gemeinsam eine neue Ära des mobilen Arbeitens und Reisens erschaffen wollen. In beratender Funktion wurde Fendt-Caravan hier aktiv von Tom Hirschbach-Taddey und seiner Firma „Pure E-motion“ unterstützt. Die Produkte unserer Konzeptpartner Thule, Aeris, Espresso Displays, Silwy, Zgoll, Cisco, Beaktor, Cyberport, Antretter & Huber, Eco Flow, DJI, Pinnns, Mitte, Gustav und Sedus rundeten dieses Projekt perfekt ab.



Der Gewinn des German Brand Awards 2024 für unsere Concept-Caravans « live – work - connect » macht uns äußerst stolz, sagt Marketingleiter Thomas Kamm. Diese Auszeichnung bestätigt unsere steten Bemühungen, innovative, qualitativ hochwertige und designorientierte Caravans anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen.“



Die Konzept-Caravans wurden speziell für anspruchsvolle Reisende entwickelt. Der „work“ bietet eine flexible Arbeitsumgebung mit modernster Technologie hochwertigem Interieur und großzügigen Platzverhältnissen, während der „connect“ mit zukunftsorientierten Konnektivitätslösungen in modernem Ambiente aufwartet. Dieses Konzept vereint gleichzeitig komfortable Reiseerlebnisse und mobiles Arbeiten an den unterschiedlichsten Orten, bzw. schafft im heimischen Garten wahlweise ein Office bzw. einen überaus funktionalen Mehrraum.



„Die ausgezeichnete Gestaltung unserer Caravans ist das Resultat umfangreicher Marktanalysen und sehr viel Detailarbeit. Wir haben intensiv daran gearbeitet, Fahrzeuge zu entwickeln, die nicht nur funktional und praktisch sind, sondern auch eine ästhetische Ausstrahlung haben“, erklärt Hans Frindte (kaufmännischer Geschäftsführer Fendt-Caravan).



Der Gewinn des German Brand Awards 2024 stellt einen weiteren Meilenstein für Fendt-Caravan dar. Die Auszeichnung belohnt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Qualität, Innovation und Design. Sie unterstreicht einmal mehr die innovativen und herausragenden Leistungen von Fendt-Caravan.