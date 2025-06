Fendt-Caravan präsentiert den Diamant Saison 2026

Spezifisches Diamant-Außendekor mit moderner Farbverlaufs-Applikation

Homogene Dachanbindung für Bug und Heck

Stehhöhe 1,98 m

Einheitliche Vorzeltleiste

Markisenleiste mit LED-Beleuchtung

Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing Surface-Effekt”

Alufelgen schwarz poliert

Das Diamant-Programm umfasst sechs Grundrisse, jeweils mit Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED) und vier mit separater Dusche

Möbeldekor “Catania Oak”

Stoffvarianten “Avila” und “Genève”

Neue Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe

Neue Lesespots (12 V) im Schlafraum

Neu: die Modelle 560 FD / 560 SG / 650 GD mit Truma Gasheizung Combi 6 mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt)

Moderne Möbelfronten

Beleuchteter Banksteher

Staukästen mit Hochklappbeschlag “Free-Space” und Softclose

Neu: Indirekte Beleuchtung (LED) an Dachstaukästen oben und unten

Sitzgruppen mit hochwertiger Federkernpolsterung

Doppel-USB-C-Steckdosen serienmäßig in Bug und Heck

7-Zonen-Klima-Komfortschaum-Matratzen in Einzel- und französischen Betten

Schlafwelt “Liva” als Zubehör

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

12 V-Lesespots

Kleiderschrankbeleuchtung mit Bewegungssensor mit Ladekabel

Küchenrückwandverkleidung mit beleuchtetem Fensterausschnitt

Spüle mit feststehender Mischarmatur

Backofen mit Grill (Gas)

Kompressor-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)

200 Liter Kompressor-Kühlschrank im Modell Diamant 560 DW / 560 FD und Diamant 650 GDW / 650 GD

Fendt-CaravanCONNECT mit App-Steuerung

Zentrales Display über der Eingangstür

TV-Halter SKY mit Gelenkarm

Je nach Grundriss separate Duschkabine sowie verschiedene Waschraumvarianten

Teppichboden gekettelt und lose verlegt

Praktischer Einstiegsteppich

Fliegenschutztüre im Eingangsbereich

Sicherungskasten mit Stecksystem

ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung (560 DW / 560 SGW / 650 GDW)

Der Diamant steht auch in der neuen Saison für die umfangreichste Serienausstattung innerhalb des Fendt-Caravan-Programms. Die Diamant-Baureihe 2026 wurde durch drei zusätzliche Modelle ergänzt, so dass jetzt sechs Diamant für bis zu vier Personen zur Auswahl stehen. Das warme Holzdekor „Catania Oak” bildet zusammen mit den Polsterstoffen „Avila” und „Genève” das perfekte Ambiente für gehobene Ansprüche. Die neuen Grundrisse 560 FD, 560 SG und 650 GD sind mit einer Truma Gasheizung Combi 6 ausgestattet, während die drei anderen Modelle 560 DW, 560 SGW und 650 GDW jeweils mit einer Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung von Alde aufwarten.Eine weitere Besonderheit im Diamant bleibt die exklusive Panorama-Dachhaube „Skylight“, die durch eine einzigartige Lichtstimmung die Premiumstellung des Diamant unterstreicht. Weitere Highlights in der Fendt-Caravan-Luxusklasse sind ein serienmäßiger Backofen mit Grill und die in vier Modellen vorhandene separate Duschkabine sowie 7-Zonen-Klima-Komfortschaummatratzen. Die Sitzpolster mit Federkern und die ergonomisch geformten Rückenpolster laden zu gemütlichen Runden mit der Familie oder Freunden förmlich ein. Der Diamant ist mit seiner Materialauswahl und Qualität weiterhin das Maß aller Dinge im Bereich der gehobenen Caravan-Klasse, wie auch die Leserwahl der Fachpresse zeigt.6 ModelleNeue Modelle: Diamant 560 FD, Diamant 560 SG und Diamant 650 GDLänge ab: 7,71 mMöbel: „Catania Oak-Dekor“Stoffwelten: „Avila“ oder „Geneve“• Neue Spiegeltüren bei Modellen mit MittelwaschräumenPreise in EURO mit 19% MwSt. für Deutschland560 DW51.900,00560 SGW51.460,00650 GDW57.350,00