Fendt-Caravan präsentiert den Bianco Saison 2026

Automotives Bug- und Heckkonzept; Bug teilweise in LFI-Technologie

Spezifisches Bianco-Außendekor mit modernen blauen Applikationen

Stehhöhe 1,98 m

Einheitliche Vorzeltleiste

Heck in Sandwich-Bauweise

Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing Surface-Effekt”

Neu: Möbeldekor “Salvador Eiche”

Stoffvariante “Pineto” (neu) und “Savio” (neu)

Neu: Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe, dimmbar (modellabhängig)

Neu: Lesespots (12 V) im Schlafraum, dimmbar

Lifthubtisch mit Feststellhebel (modellabhängig)

Unterschiedlichste Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch einige Mittelsitzgruppen

Stabile formschöne Griffe

Doppel-USB-C-Steckdosen serienmäßig in Bug und Heck

Bequeme, robuste Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

Garderobenhaken in der Farbe “edelstahl”

Schlafwelt “Pippa” als Zubehör

Praktischer Einstiegsteppich

Schaltpanel in der Küche in Möbeldekor

Absorber-Kühlschränke in verschiedenen Größen (Bianco Selection modellabhängig)

Kocher und Spüle mit Glasabdeckungen

TRUMA Gasheizung S 3004 oder S 5004 (Bianco Selection modellabhängig)

Leiter am Etagenbett aus Aluminium (modellabhängig)

Truma Gasheizung Combi 4 oder Combi 6 mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt) (modellabhängig)

Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung (modellabhängig)

Querladefunktion (bei getrennten Betten und Bianco Activ 515 SKF)

Der 515 SKF Activ verfügt serienmäßig über zwei große Serviceklappen

Erhöhte Zuladungskapazität durch verstärkte Fahrgestelle (modellabhängig)

Die Baureihe Bianco ist mit 17 Grundrissen, davon fünf mit Etagenbetten, die vielfältigste in der Fendt-Caravan-Flotte. Der Innenraum wurde mit dem Möbeldekor „Salvador Eiche" und den beiden Stoffen „Pineto“ und „Savio“ komplett erneuert. Der neue Grundriss Bianco Selection 495 SG bietet getrennte Betten im Heckbereich und überzeugt, wie alle Bianco-Modelle, mit hochwertigen Matratzen und stimmungsvollen Ruhezonen.Die gesamte Ausstattung sorgt für eine gehobene Freizeitatmosphäre für bis zu fünf Personen. Die übersichtlichen Kochbereiche sind mit bekannten Markengeräten und reichlich Stauraum ausgestattet. In allen Bianco Activ sind in dieser Saison Kompressorkühlschränke (154 Liter) und Truma Gasheizungen des Typs Combi 4 oder Combi 6 verbaut.Die Auswahlmöglichkeiten in dieser Baureihe sind so umfangreich, dass hier jeder Caravaner das Richtige für sich finden sollte.Bianco Selection und Bianco Activ17 ModelleNeues Modell: Bianco Selection 495 SGLänge ab 6,03 mMöbel: „Salvador Eiche-Dekor“ (neu)Stoffwelten: „Pineto“ (neu) oder „Savio“ (neu)• Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor (modellabhängig)Preise in EURO mit 19% MwSt. für Deutschland465 SFB27.990,00465 TG28.140,00515 SG29.990,00515 SKM29.810,00550 SKM31.220,00Preise in EURO mit 19% MwSt. für Deutschland390 FHS24.990,00445 SFB28.590,00465 SFH29.300,00465 SGE29.820,00495 SFE30.470,00515 SGD31.440,00515 SGE31.290,00515 SKF32.900,00550 KMG32.900,00550 SD32.420,00560 SKM34.870,00