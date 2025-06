Fendt-Caravan präsentiert den Apero Saison 2026

Apero und Apero Activ



Seit drei Jahren ist der Apero Teil der Fendt-Caravan-Familie und hat sich fantastisch auf dem Markt etabliert. Ab dieser Saison wird das Apero-Angebot durch zwei Activ-Grundrisse ergänzt. Die beiden Modelle Apero Activ 390 FH und Apero Activ 560 SKM sind mit Kompressorkühlschränken (98 Liter bzw. 154 Liter) und einer Truma Gasheizung Combi 4 bzw. Combi 6 ausgestattet und bilden jeweils das kleinste und größte Modell der Baureihe. Es gibt insgesamt 7 Apero-Grundrisse, die für fast jeden Anspruch für bis zu fünf Personen reichlich Platz bieten. Zwei Grundrisse mit Etagenbetten eignen sich ganz besonders als Familien-Caravan. In allen Grundrissen kann man zwischen der neuen Stoffvariante “Brenta” und dem bereits bekannten Stoff “Pino” wählen, die perfekt mit dem modernen Möbeldekor „Norfolk" harmonieren. Gemütliche Sitzgruppen, hochwertige Schlafplätze, gut ausgestattete Küchen und attraktive Bäder sowie geräumige Schränke, Fächer und Regale sind Apero-Standard.







Apero:



7 Modelle



Neue Modelle: Apero Activ 390 FH und Apero Activ 560 SKM



Länge ab 6,03 m



Möbel: „Norfolk-Dekor“



Stoffwelten: „Brenta“ (neu) oder „Pino“











Der Apero 2026 im Außenbereich



• Automotives Bug- und Heckkonzept; Bug teilweise in LFI-Technologie



• Spezifisches Apero-Außendekor mit modernen blauen Applikationen



• Stehhöhe 1,98 m



• Einheitliche Vorzeltleiste



• Heck in Sandwich-Bauweise



• Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing- Surface-Effekt”







Der Apero 2026 im Innenbereich



• Modernes 3-farbiges Möbeldekor “Norfolk”



• Stoffvariante “Brenta” (neu) und “Pino”



• Neu: Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe, dimmbar (modellabhängig)



• Neu: Lesespots (12 V) im Schlafraum, dimmbar



• Lifthubtisch mit Feststellhebel (modellabhängig)



• Unterschiedlichste Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch einige Mittelsitzgruppen



• Stabile Design-Griffleisten



• Doppel-USB-C-Steckdosen serienmäßig im Wohn- und Schlafbereich



• Bequeme, robuste Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten



• Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)



• Schlafwelt “Pippa” als Zubehör



• Praktischer Einstiegsteppich



• Küchenrückwand mit Küchenfenster und formschön in Wandverkleidung integrierten Steckdosen und Schaltern



• Küchenarmatur in anthrazit



• Absorber-Kühlschränke in verschiedenen Größen (Apero modellabhängig)



• Kocher und Spüle mit Glasabdeckungen



• TRUMA Gasheizung S 3004 (Apero)



• Formschöner Waschtisch im Sanitärbereich (modellabhängig)



• Leiter am Etagenbett aus Aluminium (modellabhängig)







ZWEI NEUE MODELLE APERO ACTIV mit zusätzlicher Serienausstattung



• Truma Gasheizung Combi 4 (390 FH) oder Combi 6 (560 SKM) mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)



• Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Kompressor, mit Innenbeleuchtung (390 FH)



• Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung (560 SKM)







Apero

Preise in EURO mit 19% MwSt. für Deutschland

465 SFB

28.120,00





465 TG

27.990,00





495 SFB

29.090,00





495 SKM

29.990,00



515 SG

30.390,00





Apero #connect 495

33.900,00

