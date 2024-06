Fendt-Caravan präsentiert den Tendenza Saison 2025

Tendenza:



Wenn es um designorientierte Wohnraumlösungen geht, ist der Tendenza mit seinen 6 Grundrissen für bis zu 4 Personen einfach die perfekte Wahl.



Das für die Saison 2025 neu konzipierte Möbelklappendekor in Kombination mit der Fendt-Caravan-typischen Linienführung des Außenbereichs macht diese Baureihe traditionell zum topmodernen Favoriten für alle Liebhaber von konzeptionell perfekten Lifestyle-Caravans mit dem gewissen Etwas.



Der Tendenza überzeugt einmal mehr durch seine großzügigen Wohnraumgestaltungen, die perfekt auf die jeweiligen Wohnwelten „Cannes“ und „Studio-Line Valencia“ in Verbindung mit dem modernen „Noce-Marche-Dekor“ abgestimmt sind.



Tendenza:



6 Modelle



Länge ab 7,03 m



Möbel: „Noce-Marche-Dekor“



Stoffwelten: „Cannes“ oder „Studio-Line Valencia“



Der Tendenza 2025 im Außenbereich



•Automotives Bug- und Heckkonzept; Bug teilweise in LFI-Technologie



•Spezifisches Tendenza-Außendekor mit moderner Farbverlaufs-Applikation



•Stehhöhe 1,98 m



•Einheitliche Vorzeltleiste



•Wohnwagendach in GFK (als Sonderausstattung)



•Heck in Sandwich-Bauweise



•Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing- Surface-Effekt”



•Alufelgen schwarz poliert



Der Tendenza 2025 im Innenbereich



•Das Programm des Tendenza umfasst 6 Grundrisse, davon 2 mit Queensize-Bett und 1 mit ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung



•Möbeldekor „Noce Marche“



•Neue harmonisch abgestimmte Klappen- und Türenfarbe



•Stoffvarianten „Cannes“ und „Studio-Line Valencia“



•Möbelbeschläge, Griffleisten und Druckknöpfe in „anthrazit“



•Rückenpolster mit Loungecharakter, Sitzpolster in Komfortschaumqualität (bei Stoffwelt „Studio- Line Valencia“)



•Neu: Doppel-USB-C-Steckdosen serienmäßig im Bug, Heck und Ablage der Küche (modellabhängig)



•Neu: Steckdosen und Schalter in anthrazit



•7-Zonen-Komfortschaum-Matratzen in Einzel- und französischen Betten



•Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)



•Kleiderschrankbeleuchtung mit Bewegungssensor und Ladekabel



•Schlafwelt „Liva“ als Zubehör



•Teppichboden gekettelt und lose verlegt



•Praktischer Einstiegsteppich



•Fliegenschutztüre im Eingangsbereich



•Küchendesign mit adaptierter Küchenrückwandblende



•Moderne Küchen-Armatur



•Kocher und Spüle mit Glasabdeckungen (modellabhängig)



•Backofen mit Grillfunktion (650 SFD)



•Kompressor-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)



•Zentrales Display Fendt-CaravanCONNECT über der Eingangstür mit App-Steuerung



•Sicherungskasten mit Stecksystem



•Truma Gasheizung Combi 4 oder Combi 6 (650 SFD) mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt) (modellabhängig)



•ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung (560 SFDW)

