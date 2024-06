Fendt-Caravan präsentiert den Diamant Saison 2025

Diamant:



Die Neuheiten beim Diamant beginnen bereits vor dem Eintritt in den komplett neu designten Innenraum, mit der ebenfalls neu konzipierten und funktionalen Eingangstüre. Im Innenraum schafft das elegante Holzdekor „Catania-Oak“, in Verbindung mit den neuen Federkern-Sitzpolsterwelten „Avila“ und „Geneve“, ein dem Diamant entsprechendes Wohnambiente auf höchstem Niveau und setzt im Bereich der Oberklasse-Caravans wieder einmal einen neuen Maßstab.



Der Diamant ist weiterhin der Caravan mit der umfangreichsten Serienausstattung innerhalb der Fendt-Caravan-Flotte. Ein Beispiel dafür ist die Panoramadachhaube Skylight, die mit ihren großen Lichtkuppeln wunderbare Lichtstimmungen im gesamten Wohnbereich erzeugt.



In allen drei Grundrissen der Baureihe Diamant sorgt die serienmäßige ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung für behagliche Temperaturen.



Die beiden Grundrisse Diamant 560 DW und 650 GDW sind jetzt jeweils mit einem 200 Liter-Kompressor-Kühlschrank bestens für große Lebensmittelvorräte gerüstet.



3 Modelle



Länge ab: 7,71 m



Möbel: „Catania Oak-Dekor“ (neu)



Stoffwelten: „Avila“ (neu) oder „Geneve“ (neu)



Der Diamant 2025 im Außenbereich



•Automotives Bug- und Heckkonzept teilweise in LFI-Technologie



•Eingangstür im neuen Design



•Spezifisches Diamant-Außendekor mit moderner Farbverlaufs-Applikation



•Homogene Dachanbindung für Bug und Heck



•Stehhöhe 1,98 m



•Einheitliche Vorzeltleiste



•Markisenleiste mit LED-Beleuchtung



•Wohnwagendach in GFK (als Sonderausstattung)



•Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing- Surface-Effekt”



•Alufelgen schwarz poliert



Der Diamant 2025 im Innenbereich



•Das Diamant-Programm umfasst 3 Grundrisse, jeweils mit Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED) und 2 mit separater Dusche



•Neues Möbeldekor „Catania-Oak“



•Neue moderne Möbelfronten



•Beleuchteter Banksteher in neuer Design-Optik



•Staukästen mit Hochklappbeschlag „Free-Space“ und Softclose



•Neu: Stoffvariante „Avila“ und Ausführung „Geneve“



•Sitzgruppen mit hochwertiger Federkernpolsterung



•Neu: Doppel-USB-C-Steckdosen serienmäßig in Bug und Heck



•7-Zonen-Klima-Komfortschaum-Matratzen in Einzel- und französischen Betten



•Schlafwelt „Liva“ als Zubehör



•Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)



•12 V-Lesespots



•Kleiderschrankbeleuchtung mit Bewegungssensor mit Ladekabel



•Küchenrückwandverkleidung mit beleuchtetem Fensterausschnitt



•Spüle mit feststehender Mischarmatur



•Backofen mit Grill (Gas)



•Kompressor-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)



•200 Liter Kompressor-Kühlschrank im Modell Diamant 560 DW und Diamant 650 GDW



•Zentrales Display Fendt-CaravanCONNECT über der Eingangstür mit App-Steuerung



•TV-Halter SKY mit Gelenkarm



•Je nach Grundriss separate Duschkabine sowie verschiedene Waschraumvarianten



•Teppichboden gekettelt und lose verlegt



•Praktischer Einstiegsteppich



•Fliegenschutztüre im Eingangsbereich



•Sicherungskasten mit Stecksystem



•ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung

