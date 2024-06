Fendt-Caravan präsentiert den Bianco Saison 2025

Bianco:



Das helle und freundliche Möbeldekor "Tiberino" ist in der Baureihe Bianco weiterhin die Basis für ein rundum harmonisches Wohlfühl-Wohn-Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Auch in diesem Jahr wurden wieder zahlreiche Detailverbesserungen realisiert, wie der neue Lifthubtisch mit Feststellhebel und zwei attraktive Polsterwelten „Almeria“ und neu „Pula“.



Mit sechs Kinderzimmer-Grundrissen sowie dem wieder ins Programm zurückgekehrten Bianco Activ 495 SFE bietet der Bianco mit insgesamt 16 Grundrissen eine beeindruckende Vielfalt im Fendt-Caravan-Programm.



Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit bleibt der Bianco eine der beliebtesten Baureihen auf dem Markt.







Bianco Selection und Bianco Activ



16 Modelle



Neues Modell: Bianco Activ 495 SFE (mit Raumküche)



Länge ab 6,03 m



Möbel: „Tiberino-Dekor“



Stoffwelten: „Almeria“ oder „Pula“ (neu)







Der Bianco 2025 im Außenbereich



•Automotives Bug- und Heckkonzept; Bug teilweise in LFI-Technologie



•Spezifisches Bianco-Außendekor mit modernen blauen Applikationen



•Stehhöhe 1,98 m



•Einheitliche Vorzeltleiste



•Wohnwagendach in GFK (als Sonderausstattung)



•Heck in Sandwich-Bauweise



•Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing- Surface-Effekt”







Der Bianco 2025 im Innenbereich



•Möbeldekor „Tiberino“



•Stoffvariante „Almeria“ und neuer Polsterstoff „Pula“



•Neuer Lifthubtisch mit Feststellhebel (modellabhängig)



•Unterschiedlichste Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch einige Mittelsitzgruppen



•Stabile formschöne Griffe



•Neue Deckenleuchte



•Neu: Doppel-USB-C-Steckdosen serienmäßig in Bug und Heck



•Bequeme, robuste Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten



•Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)



•Garderobenhaken in der Farbe „edelstahl“



•Schlafwelt „Takoma” als Zubehör



•Praktischer Einstiegsteppich



•Absorber-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)



•Kocher und Spüle mit Glasabdeckungen



•TRUMA Gasheizung S 3004 oder S 5004 (modellabhängig)



•Leiter am Etagenbett aus Aluminium (modellabhängig)







Die zusätzliche Serienausstattung beim Bianco Activ



•Truma Gasheizung Combi 4 oder Combi 6 mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt) (modellabhängig)



•Querladefunktion (bei getrennten Betten) (modellabhängig)



•Der 515 SKF Activ verfügt serienmäßig über zwei große Serviceklappen



•Erhöhte Zuladungskapazität durch verstärkte Fahrgestelle (modellabhängig)

