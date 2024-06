Fendt-Caravan präsentiert den Apero #connect Saison 2025

Apero #connect



Eine neue Definition von mobilen Leben und Arbeiten



Fendt-Caravan schafft damit eine nahtlose Verbindung von Arbeit, Freizeit und Reisen.







Der APERO #connect wartet mit zukunftsorientierten Konnektivitätslösungen in modernem Ambiente auf und vereint gleichzeitig komfortable Reiseerlebnisse sowie mobiles Arbeiten an den unterschiedlichsten Orten, bzw. schafft im heimischen Garten wahlweise einen Office Bereich bzw. ein Gästeappartement.



Das Herzstück dieses neuen Caravans ist seine Vielseitigkeit. Thomas Kamm erklärt: "Der #connect bietet eine Grundausstattung, die auf den Bedürfnissen digitaler Nomaden, Influencer, Content Creator und Freiberufler zugeschnitten ist. Es ist ein mobiles Zuhause und ein flexibler Arbeitsplatz zugleich. Der Wohn- und Arbeitsbereich passt sich spielend den Tagesbedürfnissen an, ohne aufwendige Umbauten."



Der Apero #connect beeindruckt mit dem eingebauten Profischreibtisch „conference“ von Beaktor, ergonomischen Sitzen am Schreibtisch dank Aeris Swopper und optimale Internetverbindung mit dem stream&surf-net 2.0 Paket von Antretter&Huber. Die Lounge bietet Platz für entspanntes Streamen, während das clevere Stauraumsystem von Silwy-Magnetleisten für sicheren Halt von Geschirr und Gläsern während der Fahrt sorgt.



"Dieses Modell ergänzt unser bestehendes Portfolio und wird aufgrund seines einzigartigen Konzepts zweifellos ein Erfolg auf dem Markt sein", sagt Thomas Kamm.







Der Apero #connect bietet einzigartige Lösungen an.



Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf, während die Morgensonne sanft durch die großen Fenster Ihres Apero #connect strömt, die Vögel zwitschern und eine leichte Brise den Duft von frischem Gras und blühenden Blumen hereinträgt. Ihr Tag beginnt mit einem frisch gebrühten Kaffee aus Ihrer voll ausgestatteten Küchenzeile, während Sie sich im großzügigen Wohnbereich entspannen und die Aussicht auf die Natur genießen, die jeden Tag anders und immer atemberaubend ist.



Der Apero #connect ist weit mehr als nur ein Caravan – er ist Ihr Tor zu einer völlig neuen Art des Lebens und Arbeitens. Mit einer möglichen 5G ready Internetverbindung (Antretter & Huber) sind Sie jederzeit vernetzt, sei es in den Bergen, am Meer oder mitten im Wald. Dank des ergonomisch gestalteten Arbeitsbereichs können Sie Ihre beruflichen Projekte in höchstem Komfort und mit maximaler Effizienz voranbringen, ohne auf den modernen Komfort eines traditionellen Büros verzichten zu müssen.



Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an Ihrem clever integrierten, einklappbaren Beaktor-Schreibtisch, der sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpasst und verschiedene Lichtszenarien bietet, um Ihre Konzentration und Produktivität zu unterstützen. Ihre Umgebung inspiriert Sie, neue Ideen zu entwickeln, während der ergonomische Aeris Hocker sicherstellt, dass Sie auch bei langen Arbeitssitzungen bequem sitzen.



Nach einem produktiven Arbeitstag verwandelt sich Ihr Raum nahtlos in einen gemütlichen Rückzugsort. Der flexible Schreibtisch verschwindet, und Ihr Wohnbereich wird zu einem Ort der Entspannung. Die voll ausgestattete Küchenzeile lädt Sie ein, kulinarische Köstlichkeiten zu zaubern, während der praktische, flexible Kühlschrank und zahlreiche Stauräume alle Ihre Bedürfnisse abdecken.



Der Apero #connect schafft eine perfekte Symbiose zwischen Leben und Arbeiten. Für digitale Nomaden bietet er die Freiheit, weltweit zu arbeiten und dabei die schönsten Orte der Welt zu entdecken. Outdoor-Enthusiasten und Fotografen erleben das Beste aus beiden Welten, indem sie an den entlegensten Orten arbeiten und gleichzeitig die Natur genießen können.



Der Apero #connect definiert mobiles Leben und Arbeiten neu. Stellen Sie sich vor, wie Sie nach einem ereignisreichen Tag den Abend vor Ihrem Caravan unter freiem Himmel ausklingen lassen, den Sonnenuntergang beobachten und die Freiheit genießen, die Ihnen dieses mobile Zuhause bietet. Jeder Tag ist ein neues Abenteuer, jede Reise ein neues Kapitel in Ihrem Leben.



Erleben Sie die Freiheit, Ihre Arbeit an den schönsten Orten der Welt zu erledigen, und genießen Sie ein mobiles Leben voller Flexibilität, Komfort und Inspiration. Der Apero #connect von Fendt-Caravan – die neue Art des Reiseerlebnisses, die Ihre Träume wahr werden lässt und Ihnen ermöglicht, Ihr Leben und Arbeiten auf eine völlig neue Ebene zu heben.



Freuen Sie sich auf ein Leben ohne Grenzen, auf ein Arbeiten ohne Einschränkungen und auf Reisen, die mehr sind als nur ein Tapetenwechsel. Der Apero #connect ist Ihre Chance, das Leben in vollen Zügen zu genießen und dabei produktiv und vernetzt zu bleiben. Willkommen in einer neuen Ära des mobilen Lebens und Arbeitens – willkommen im Apero #connect von Fendt-Caravan.

(lifePR) (