Fendt-Caravan präsentiert den Apero Saison 2025

Die Baureihe Apero von Fendt-Caravan GmbH hat sich in den letzten Jahren erfolgreich auf dem Markt etabliert und setzt auch zur neuen Saison 2025 weiterhin Maßstäbe in Sachen Design und Komfort. Mit insgesamt 7 unterschiedlichen Grundrissen, darunter auch 2 Kinderzimmer-Varianten, bietet der Apero für jeden Bedarf die passende Lösung.



Das moderne 3-farbige Möbeldekor „Norfolk“ verleiht dem Wohnraum eine einzigartige Atmosphäre und sorgt für ein gemütliches Ambiente. Die durchdachte Aufteilung und hochwertige Verarbeitung machen den Apero zu einem echten Highlight für Camping- und Reiseliebhaber. Die zwei neuen, freundlichen Stoffvarianten “Ibiza” und “Pino” unterstreichen das erfrischende Ambiente dieser modernen Baureihe ganz entscheidend.



Mit einem Fokus auf innovative Designs und hochwertige Materialien setzt Fendt-Caravan auch in diesem Jahr neue Maßstäbe in der Branche und bleibt seiner Tradition als führender Anbieter für anspruchsvolle Wohnlösungen treu.



7 Modelle



Länge ab 7,03 m



Möbel: „Norfolk-Dekor“



Stoffwelten: „Ibiza“ (neu) oder „Pino“ (neu)







Der Apero 2025 im Außenbereich



•Automotives Bug- und Heckkonzept; Bug teilweise in LFI-Technologie



•Spezifisches Apero-Außendekor mit modernen blauen Applikationen



•Stehhöhe 1,98 m



•Einheitliche Vorzeltleiste



•Wohnwagendach in GFK (als Sonderausstattung)



•Heck in Sandwich-Bauweise



•Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing- Surface-Effekt”







Der Apero 2025 im Innenbereich



•Modernes 3-farbiges Möbeldekor “Norfolk”



•Neue Stoffvarianten “Ibiza” und “Pino”



•Neuer Lifthubtisch mit Feststellhebel (modellabhängig)



•Unterschiedlichste Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch einige Mittelsitzgruppen



•Stabile Design-Griffleisten



•Neu: Doppel-USB-C-Steckdosen serienmäßig im Wohn- und Schlafbereich



•Bequeme, robuste Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten



•Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)



•Schlafwelt “Takoma” als Zubehör



•Praktischer Einstiegsteppich



•Küchenrückwand mit Küchenfenster und formschön in Wandverkleidung integrierten Steckdosen und Schaltern



•Küchenarmatur in anthrazit



•Absorber-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)



•Kocher und Spüle mit Glasabdeckungen



•TRUMA Gasheizung S 3004 bzw. S 5004 (modellabhängig)



•Formschöner Waschtisch im Sanitärbereich (modellabhängig)



•Leiter am Etagenbett aus Aluminium (modellabhängig)

