Fendt-Caravan - Wohnwagenprogramm Saison 2023

Komplett neue Außenhülle und neue Außendesigns

Neue einheitliche Vorzeltleiste bei allen Baureihen

Vergrößerung des Innenraumes durch optimierten Flaschenkasten

Die Stehhöhe jetzt in allen Baureihen: 1,98 m

Alufelgen schwarz poliert in Serie (Tendenza und Diamant) oder als Sonderausstattung (Apero und Bianco)

Wohnwagendach in GFK bei allen Baureihen (als Sonderausstattung)

Neue Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum bei Apero, Bianco und Tendenza

Neues Heck in Sandwich-Bauweise bei Apero, Bianco und Tendenza

Die Kurbelstützenverlängerung im Heck ist um 50 mm verkürzt und dadurch unauffälliger bei allen Baureihen

Neues Möbeldesign und Dekor bei Apero und Tendenza

Neue Kocher und Spülen mit Glasabdeckungen bei allen Baureihen

Neue Kompressor-Kühlschränke in verschiedenen Größen in den Baureihen Tendenza und Diamant (modellabhängig)

Neue Ausführung von Hubtischen bei den entsprechenden Modellen im Apero und Bianco

Möbelbeschläge, Griffe und Druckknöpfe in anthrazit (baureihenabhängig)

Neue Doppel-USB-Steckdosen serienmäßig bei allen Baureihen

Komplett neues automotives Bug- und Heckkonzept; Bug teilweise in LFI-Technologie

Spezifisches Apero-Außendekor mit modernen blauen Applikationen

Wohnwagendach in GFK (als Sonderausstattung)

Neues Heck in Sandwich-Bauweise

Neue Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing-Surface-Effekt”

Neues modernes 3-farbiges Möbeldekor “Norfolk”

Stoffvarianten “Spring” und “Sunset”

Stabile Design-Griffleisten

Unterschiedlichste Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch einige Mittelsitzgruppen

Doppel-USB-Steckdosen serienmäßig im Wohn- und Schlafbereich

Neue Hubtisch-Ausführung (modellabhängig)

Bequeme, robuste Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

Schlafwelt “Askil” als Zubehör

Praktischer Einstiegsteppich

Innenraumvergrößerung durch Optimierung des Flaschenkastens

Küchenrückwand mit Küchenfenster und formschön in Wandverkleidung integrierten Steckdosen und Schaltern

Küchenarmatur in anthrazit

Absorber-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)

Kocher und Spüle mit Glasabdeckungen

TRUMA Gasheizung S 3004 bzw. S 5004 (modellabhängig)

Formschöner Waschtisch im Sanitärbereich (modellabhängig)

Leiter am Etagenbett aus Aluminium (modellabhängig)

Komplett neues automotives Bug- und Heckkonzept; Bug teilweise in LFI-Technologie

Spezifisches Bianco-Außendekor mit modernen blauen Applikationen

Wohnwagendach in GFK (als Sonderausstattung)

Neues Heck in Sandwich-Bauweise

Neue Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing-Surface-Effekt”

Möbeldekor „Tiberino“

Neue Stoffvariante „Alicante“ und Ausführung „Zingaro“

Stabile formschöne Griffe

Unterschiedlichste Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch einige Mittelsitzgruppen

Neue Doppel-USB-Steckdosen serienmäßig in Bug und Heck

Neue Hubtisch-Ausführung (modellabhängig)

Bequeme, robuste Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

Neue Garderobenhaken in der Farbe „edelstahl“

Schlafwelt „Askil” als Zubehör

Praktischer Einstiegsteppich

Innenraumvergrößerung durch Optimierung des Flaschenkastens

Schaltpanel in der Küche in Möbeldekor

Absorber-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)

Neuer Kocher und Spüle mit Glasabdeckungen

TRUMA Gasheizung S 3004 oder S 5004 (modellabhängig)

Leiter am Etagenbett aus Aluminium (modellabhängig)

Truma Gasheizung Combi 4 oder Combi 6 mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt) (modellabhängig)

Beistellsitz als Truhe (mit max. 100 kg belastbar) (modellabhängig)

Querladefunktion (bei getrennten Betten) (modellabhängig)

Der 720 SKDW Activ ist mit einer ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenheizung ausgestattet

Der 515 SKF Activ verfügt serienmäßig über zwei große Serviceklappen

Erhöhte Zuladungskapazität durch verstärkte Fahrgestelle (modellabhängig)

Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor (modellabhängig)

Komplett neues automotives Bug- und Heckkonzept; Bug teilweise in LFI-Technologie

Spezifisches Tendenza-Außendekor mit moderner Farbverlaufs-Applikation

Wohnwagendach in GFK (als Sonderausstattung)

Neues Heck in Sandwich-Bauweise

Neue Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing-Surface-Effekt”

Alufelgen schwarz poliert

Das neue Programm des Tendenza umfasst 7 Grundrisse, davon 3 mit Queensize-Betten und 2 mit ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenheizung

Neues Möbeldekor „Noce Marche“

Neue Stoffvarianten „Cannes“ und “Studio-Line Vivara“

Möbelbeschläge, Griffleisten und Druckknöpfe in chrom

Rückenpolster mit Loungecharakter, Sitzpolster in Komfortschaumqualität (bei Stoffwelt “Studio Line Vivara”)

Neue Doppel-USB-Steckdosen serienmäßig im Bug, Heck und Ablage der Küche (modellabhängig)

Neue Dachstaukästen mit neuer Beleuchtung und neuen 12V Lese-Spots

Neue Deckenleuchte

7-Zonen-Komfortschaum-Matratzen in Einzel- und französischen Betten

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

Kleiderschrankbeleuchtung mit Bewegungssensor

Schlafwelt „Liva“ als Zubehör

Teppichboden gekettelt und lose verlegt

Praktischer Einstiegsteppich

Fliegenschutztüre im Eingangsbereich

Innenraumvergrößerung durch Optimierung des Flaschenkastens

Neues Küchendesign mit adaptierter Küchenrückwandblende

Neue moderne Küchen-Armatur

Neue Kocher und Spüle mit Glasabdeckungen (modellabhängig)

Backofen mit Grillfunktion (650 SFD und 650 SFDW)

Neue Kompressor-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)

Zentrales Display Fendt-CaravanCONNECT über der Eingangstür mit App-Steuerung

Sicherungskasten mit Stecksystem

Truma Gasheizung Combi 4 oder Combi 6 (650 SFD) mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt) (modellabhängig)

ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenheizung (modellabhängig)

Automotives Bug- und Heckkonzept teilweise in LFI-Technologie

Neues, spezifisches Diamant-Außendekor mit modernen Farbverlaufs-Applikation

Homogene Dachanbindung für Bug und Heck

Markisenleiste mit LED-Beleuchtung

Wohnwagendach in GFK (als Sonderausstattung)

Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing-Surface-Effekt”

Alufelgen schwarz poliert

Das neue Diamant-Programm umfasst 3 Grundrisse, jeweils mit Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED) und 2 mit separater Dusche

Möbeldekor „Rovero-Castello“

Neue Stoffvariante „Faro“ und Ausführung „Salina“

Optionale Echtlederausstattung „Zingst“ als Sonderausstattung möglich

Sitzgruppen mit hochwertiger Federkernpolsterung

Kopfstützen in Sitzgruppe, höhenverstellbar

Neue Doppel-USB-Steckdosen serienmäßig in Bug und Heck

7-Zonen-Klima-Komfortschaum-Matratzen in Einzel- und französischen Betten

Schlafwelt „Liva“ als Zubehör

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

12 V-Lesespots

Kleiderschrankbeleuchtung mit Bewegungssensor, aufladbar

Küchenrückwandverkleidung in Glas-Optik hinterleuchtet

Neue Spüle mit feststehender Mischarmatur

Backofen mit Grill (Gas)

Neue Kompressor-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)

Zentrales Display Fendt-CaravanCONNECT über der Eingangstür mit App-Steuerung

Fußbodentemperierung elektrisch (im temperierten Bereich)

TV-Halter SKY mit Gelenkarm

Je nach Grundriss separate Duschkabine sowie verschiedene Waschraumvarianten

Teppichboden gekettelt und lose verlegt

Praktischer Einstiegsteppich

Fliegenschutztüre im Eingangsbereich

Sicherungskasten mit Stecksystem

Truma Gasheizung Combi 6 mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)

Der– Angesagten Lifestyle erlebt man in 7 Grundrissen mit modern spritzigem Interieur und Schlafplätzen für bis zu 5 Personen, auch mit Stockbetten.Die Trendsetter-Baureihe Tendenza präsentiert sich mit einem völlig neu konzipierten Möbelinterieur für das besondere “Unterwegs sein” mit 6 Grundrissen für Designliebhaber und bietet Schlafplätze für bis zu 4 Personen.Der sehr beliebte Bianco bietet weiterhin “Wohlfühlen in großer Auswahl” – 16 Grundrisse mit praktischen Wohnraumaufteilungen und Schlafplätzen für bis zu 6 Personen, auch viele attraktive Familienmodelle.In jeder Hinsicht einzigartig – der Diamant verkörpert mit 3 Grundrissen die Fendt-Caravan-Luxusklasse im stilvollen Ambiente, mit Schlafplätzen für bis zu 4 Personen.Die neue Baureihe Apero sowie die Baureihen Bianco und Tendenza präsentieren sich in der Saison 2023 mit einer völlig neuen modernen Außenoptik. Die neugeformten LFI-Bugteile und das stylische Heck sowie die Seitenwände mit neuen Außendekoren signalisieren auf den ersten Blick die neueste Generation von Fendt Caravans.Allen Baureihen gemeinsam sind die extrem flachen Heckleuchten mit ihrer ausdrucksstarken Lichtinszenierung. Die formschönen Heckansichten mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten und “Glowing-Surface-Effekt” verleihen den neuen Fendt Wohnwagen einen automotiven Look. Das Rückfahrlicht ist in der Multifunktionsleuchte integriert und die Nebelschlussleuchte befindet sich mittig im Diffusor der Heckschürze.Der Wegbereiter für dieses exklusive Erscheinungsbild, der Diamant, wird sanft optimiert.Alle Modelle wurden im Innenbereich optisch und technisch umfangreich weiterentwickelt. Neue Grundrisse sowie neue Wohnwelten bieten noch mehr interessante Wohn-Lösungen.Fendt-Caravan wurde erneut mit 3 ersten Plätzen in 3 Kategorien bei der Leserwahl “CARAVANS DES JAHRES 2022” ausgezeichnet – dieser wiederholt große Erfolg ist für das ganze Unternehmen ein zusätzlicher Ansporn, auch weiterhin unseren Ansprüchen gerecht zu werden und hochwertige Caravans in allen Klassen für unsere Kunden zu entwickeln und zu produzieren.In der letzten Saison wurden die Verkaufserwartungen erfreulicherweise erneut deutlich übertroffen und so konnte man auch für die kommende Saison erheblich in die Erneuerung der Baureihen, in Innovationen und den weiteren Ausbau unserer Qualitätsstandards investieren.Das neue Programm von Fendt-Caravan in der Saison 2023 beinhaltet 33 Grundrisse in 4 Baureihen, davon sind 6 Grundrisse völlig neu gestaltet: Apero 495 SG, Bianco Activ 515 SKF, Tendenza 550 SG, Tendenza 560 SFDW, Tendenza 560 SG und Diamant 560 SDApero – 7 Grundrisse bietet alleine schon der Apero, mit einem echten Newcomer: Apero 495 SGBianco – 16 Grundrisse eröffnen ein breites Spektrum in der Wohlfühlbaureihe, hier neu: Bianco Activ 515 SKFTendenza – 7 Grundrisse in der neu konzipierten Trendsetter-Baureihe mit 3 Neuheiten: Tendenza 550 SG, Tendenza 560 SFDW und Tendenza 560 SGDiamant – 3 Grundrisse präsentieren diese besondere Baureihe, neu dabei und mit separater Dusche: Diamant 560 SDAls typisches Unterscheidungsmerkmal der Baureihen setzt Fendt-Caravan weiterhin auf individuell abgestimmte Wohnwelten. Die unterschiedlichen Innenraumgestaltungen bestehen in dieser Saison aus 8 unterschiedlichen Stoffvarianten und einer optionalen Echtleder-Sonderausstattung sowie 4 verschiedenen Holzdekoren.Beim Apero erlebt man in allen 7 Grundrissen von Anfang an das modern spritzige Interieur für den besonderen Lifestyleurlaub.Der Bianco bietet als Activ oder Selection mit seinen 16 Grundrissen eine vielfältige Auswahl für traumhaft schöne Wohlfühlmomente, darunter auch 6 attraktive Kinderzimmer-Varianten.Die zeitlos moderne Trendsetter-Baureihe Tendenza präsentiert sich mit einem völlig neu konzipierten Möbelinterieur mit 7 Grundrissen.Die 3 Grundrisse des Premium-Caravans Diamant stehen in jeder Hinsicht für luxuriöse Campingerlebnisse in stilvollem Ambiente.