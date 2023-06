Fendt-Caravan - Tendenza Saison 2024

Spezifisches Tendenza-Außendekor mit moderner Farbverlaufs-Applikation

Stehhöhe 1,98 m

Einheitliche Vorzeltleiste

Wohnwagendach in GFK (als Sonderausstattung)

Heck in Sandwich-Bauweise

Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit "Glowing-Surface-Effekt"

Alufelgen schwarz poliert

Das Programm des Tendenza umfasst 7 Grundrisse, davon 3 mit Queensize-Bett und 2 Modelle mit ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung

Möbeldekor "Noce Marche"

Stoffvarianten "Cannes" und und die neue Variante "Studio-Line Valencia"

Möbelbeschläge, Griffleisten und Druckknöpfe in chrom

Rückenpolster mit Loungecharakter, Sitzpolster in Komfortschaumqualität (bei Stoffwelt "Studio-Line Valencia")

Doppel-USB-Steckdosen serienmäßig im Bug, Heck und Ablage der Küche (modellabhängig)

7-Zonen-Komfortschaum-Matratzen in Einzel- und französischen Betten

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

Kleiderschrankbeleuchtung mit Bewegungssensor

Schlafwelt "Liva" als Zubehör

Teppichboden gekettelt und lose verlegt

Praktischer Einstiegsteppich

Fliegenschutztüre im Eingangsbereich

Küchendesign mit adaptierter Küchenrückwandblende

Neue moderne Küchen-Armatur

Kocher und Spüle mit Glasabdeckungen (modellabhängig)

Backofen mit Grillfunktion (650 SFD und 650 SFDW)

Kompressor-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)

Zentrales Display Fendt-CaravanCONNECT über der Eingangstür mit App-Steuerung

Sicherungskasten mit Stecksystem

Truma Gasheizung Combi 4 oder Combi 6 (650 SFD) mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt) (modellabhängig)

ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung (modellabhängig)

Der Tendenza tritt in der Saison 2024 mit 7 Grundrissen an. 3 Modelle mit dem sogenanntenQueensbett und 2 mit Warmwasser-Heizung bieten vielfältige Möglichkeiten für Individualisten. Das stilvolle Möbeldekor "Noce Marche" mit der Stoffvariante "Cannes" und dem neuen Lounge-Polster "Studio-Line Valencia" bildet eine smarte Einheit im gesamten Wohnbereich und setzt mit besonderen Stilmitteln neue Trends.Automotives Bug- und Heckkonzept; Bug teilweise in LFI-TechnologieTendenza 465 SFB: EURO 30.450,00Tendenza 515 SG: EURO 33.170,00Tendenza 550 SG: EURO 34.950,00Tendenza 560 SFDW: EURO 41.830,00Tendenza 560 SG: EURO 36.550,00Tendenza 650 SFD: EURO 42.490,00Tendenza 650 SFDW: EURO 47.800,00