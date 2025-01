Fendt-Caravan: Eine Erfolgsgeschichte dreimal an der Spitze

Fendt-Caravan GmbH, der führende Anbieter von Premium-Caravans, freut sich, gleich dreimal an der Spitze der Caravan-Branche zu stehen. Bei der Leserwahl „Caravans des Jahres 2025“, die traditionell von der Motor Presse Stuttgart ausgerichtet wurde, belegten drei von vier zur Abstimmung nominierte Baureihen von Fendt-Caravan in ihren jeweiligen Kategorien den 1. Platz. Bei diesem Award der renommierten Zeitschrift „CARAVANING“ konnten die Teilnehmer unter knapp 70 verschiedenen Modellen, welche in unterschiedlichen Kategorien aufgeteilt waren, Ihre Favoriten wählen. Alle Caravans wurden hinsichtlich unterschiedlichster Kriterien von den Teilnehmern bewertet. Diese Auszeichnungen unterstreichen das Engagement von Fendt-Caravan für höchste Qualität, Funktionalität und Kundenzufriedenheit."Wir sind stolz darauf, dass unsere kontinuierlichen Bemühungen um Exzellenz und Innovation in der Caravan-Herstellung anerkannt werden", sagt Thomas Kamm (Leitung Marketing und Kommunikation, Fendt-Caravan). "Die Auszeichnungen sind ein Beweis für die herausragende Handwerkskunst und die hohen Standards, die Fendt-Caravan in jedem ihrer Modelle verkörpert."Fendt-Caravan hat sich der Bereitstellung von hochwertigen, funktionalen und zuverlässigen Urlaubserlebnissen verschrieben. Mit einem breiten Spektrum an Caravan-Modellen, die sowohl Komfort als auch modernes Design bieten, richtet sich das Unternehmen an alle Camping-Enthusiasten, die Wert auf Qualität und Langlebigkeit legen.Das Unternehmen setzt sich dafür ein, nicht nur erstklassige Produkte zu liefern, sondern auch eine positive Arbeitsumgebung für seine Mitarbeiter zu schaffen und langfristige Beziehungen zu Lieferanten und Händlern aufzubauen."Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass sie mit einem Fendt-Caravan eine Investition in ein sorgenfreies Urlaubserlebnis tätigen, das ihnen über viele Jahre Freude bereiten wird", fügt Hans Frindte (Kaufmännischer Geschäftsführer, Fendt-Caravan) hinzu.Fendt-Caravan bleibt bestrebt, die Standards in der Caravan-Branche zu setzen und weiterhin innovative Lösungen anzubieten, die den Erwartungen der Kunden gerecht werden und diese übertreffen.



Die Caravans des Jahres 2025







Kategorie P: Mittelklasse



Platz 1 Bianco Selection/Activ (Fendt-Caravan)



Platz 3 Apero (Fendt-Caravan)







Kategorie Q: Obere Mittelklasse



Platz 1 Tendenza (Fendt-Caravan)







Kategorie R: Ober- und Luxusklasse



Platz 1 Diamant (Fendt-Caravan)

