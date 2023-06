Fendt-Caravan - Diamant Saison 2024

Spezifisches Diamant-Außendekor mit moderner Farbverlaufs-Applikation

Homogene Dachanbindung für Bug und Heck

Stehhöhe 1,98 m

Einheitliche Vorzeltleiste

Markisenleiste mit LED-Beleuchtung

Wohnwagendach in GFK (als Sonderausstattung)

Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit "Glowing-Surface-Effekt"

Alufelgen schwarz poliert

Das Diamant-Programm umfasst 3 Grundrisse, jeweils mit Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED) und 2 Modelle mit separater Dusche

Möbeldekor "Rovero-Castello"

Stoffvariante "Faro" und Ausführung "Salina"

Optionale Echtlederausstattung "Zingst" als Sonderausstattung möglich

Sitzgruppen mit hochwertiger Federkernpolsterung

Kopfstützen in Sitzgruppe, höhenverstellbar

Doppel-USB-Steckdosen serienmäßig in Bug und Heck

7-Zonen-Klima-Komfortschaum-Matratzen in Einzel- und französischen Betten

Schlafwelt "Liva" als Zubehör

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

12 V-Lesespots

Kleiderschrankbeleuchtung mit Bewegungssensor, aufladbar

Küchenrückwandverkleidung in Glas-Optik hinterleuchtet

Spüle mit feststehender Mischarmatur

Backofen mit Grill (Gas)

Kompressor-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)

Zentrales Display Fendt-CaravanCONNECT über der Eingangstür mit App-Steuerung

TV-Halter SKY mit Gelenkarm

Je nach Grundriss separate Duschkabine sowie verschiedene Waschraumvarianten

Teppichboden gekettelt und lose verlegt

Praktischer Einstiegsteppich

Fliegenschutztüre im Eingangsbereich

Sicherungskasten mit Stecksystem

ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung

Alle 3 Grundrisse der Diamant Baureihe setzen seit Generationen den Maßstab in ihrer Klasse. In der Saison 2024 erhält der Diamant nochmals ein Upgrade, denn die ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung werden in diesen Premium-Caravans zum Serienstandard. Das elegante Möbeldekor "Rovero-Castello" schafft in Kombination mit den stilvollen Stoffvarianten "Faro" und "Salina" eine geschmackvolle Luxus-Wohnatmosphäre.Weiterhin wird auch die Sonderausstattung in Leder "Zingst" angeboten.Die zeitlose und hochwertige Ausstattung sorgt für lange Freude an diesen Schmuckstücken der Fendt-Caravan-Kollektion.Automotives Bug- und Heckkonzept teilweise in LFI-TechnologieDiamant 560 DW: EURO 50.250,00Diamant 560 SGW: EURO 49.800,00Diamant 650 GDW: EURO 55.500,00