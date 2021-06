Fendt-Caravan: Der Saphir der Saison 2022

Unverwechselbares Außendesign

Praktische Markisenleiste

stabile Flaschenkastenböden mit spritzwassergeschützter Bodenbelüftung

großzügige Bugfenster (modellabhängig)

neue Vorzeltleuchte mit unterschiedlich schaltbaren Lichtszenarien

Das neue Saphir-Programm umfaßt 6 Modelle, davon zwei attraktive „Etagenbett-Varianten“

Je nach Grundriss verschiedenste Waschraumvarianten

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

hochwertige Kühlschränke, z.B. 133 Liter Slim-Tower oder 98 Liter Kühlschrank, beidseitig zu öffnen (jeweils modellabhängig)

TRUMA S 3004 bzw. TRUMA S 5004 Gasheizungen

Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig)

unterschiedlichste Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch einige Mittelsitzgruppen

bequeme, robuste Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten

Im 495 SKM ist die Leiter am Etagenbett aus Aluminium

Applikationen in Edelstahl-Optik

Stabile Griffe

Leuchte in Edelstahl- oder Chrom-Optik

Sicherungskasten mit Stecksystem

Möbelhaken in Edelstahl-Optik

Praktische abgesenkte Einstiegsstufe mit Einstiegsteppich

Stoffvarianten „Cardiff“ und „Aosta“, harmonisch abgestimmt auf das Möbeldekor „Kastanie-Moretti“

Der Saphir ist der Einsteiger in die Fendt-Caravan Welt. Auch in der Saison 2022 wird der Saphir mit seinen Features wieder eine sehr attraktive Wahl für Familien und Camper sein, die die offenkundigen Stärken des Saphir schätzen. Beim Saphir gibt es sechs moderne und funktionale Grundrisse – so wird die Freizeit, wie sie sein sollte – erholsam und entspannt.