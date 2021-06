Fendt-Caravan: Der Opal der Saison 2022

Unverwechselbares Außendesign

Praktische Markisenleiste

Stabile Flaschenkastenböden mit spritzwassergeschützter Bodenbelüftung

Großzügige Bugfenster (modellabhängig)

Alufelgen in Silber-Optik

Fliegenschutztür im Eingangsbereich

Neue Vorzeltleuchte mit unterschiedlich schaltbaren Lichtszenarien

Das neue Opal-Programm umfasst 5 Grundrisse, davon einen Grundriss mit einer L-Küche (560 SRF) und einen mit Etagenbett (515 SKF)

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

Je nach Grundriss verschiedene Waschraumvarianten

Hochwertige 133 Liter Slim-Tower-Kühlschränke, beidseitig zu öffnen

Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig)

TRUMA Gasheizung Combi 4 oder Combi 6 (modellabhängig) mit digitalem Bedienteil CP plus iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt) und iNet Box für die Steuerung der Heizung über die TRUMA App

12 V-Lesespots

Indirekte Beleuchtung oberhalb der Dachstaukästen

Kleiderschrankbeleuchtung mit Bewegungssensor

Komfortschaum-Matratzen in Einzel- und französischen Betten

Fliegenschutztüre im Eingangsbereich

Sicherungskasten mit Stecksystem

Praktische abgesenkte Einstiegsstufe mit Einstiegsteppich

Die Stoffvarianten Studio-Line „Denia“ und „Marghera“ sind perfekt auf den stilvollen Wohnraum im Möbeldekor „Kastanie-Cilento“ abgestimmt

Als Oberklasse-Caravan hat der Opal seit vielen Jahren in Europa unzählige Kunden in seinen Bann gezogen. Mit Detailveränderungen und neuen Stoffwelten wird der Opal auch in der Saison 2022 wieder überzeugen. Fünf interessante Grundrisse in Verbindung mit hochwertigen Materialien und besonderen Gestaltungslösungen runden dieses Oberklasse-Programm ab.