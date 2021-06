Fendt-Caravan: Der Diamant der Saison 2022

Exklusives Außendesign

Praktische Markisenleiste

Stabile Flaschenkastenböden mit spritzwassergeschützter Bodenbelüftung

Großzügige Bugfenster (modellabhängig)

Alufelgen schwarz poliert

Fliegenschutztür im Eingangsbereich

Neue Vorzeltleuchte mit unterschiedlich schaltbaren Lichtszenarien

Das neue Diamant-Programm umfasst 3 Grundrisse, davon einen Tandemachser

Stehhöhe 198 cm

Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED)

TFT-Touchpanel (zentral) in Glas-Optik (CI-BUS-Bordmanagement)

TV-Halter SKY mit Gelenkarm

Kopfstützen in Sitzgruppe, höhenverstellbar

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

Je nach Grundriss Duschkabine sowie verschiedene Waschraumvarianten

Backofen mit Grill (Gas)

Hochwertige 133 Liter Slim-Tower-Kühlschränke, beidseitig zu öffnen

Küchenrückwandverkleidung in Glas-Optik hinterleuchtet

Kocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (3-flammig)

TRUMA Gasheizung Combi 6 mit digitalem Bedienteil CP plus iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt) und iNet Box für die Steuerung der Heizung über die TRUMA App

Fußbodentemperierung elektrisch (im temperierten Bereich) mit elektronischer Abschaltautomatik

12 V-Lesespots

Kleiderschrankbeleuchtung mit Bewegungssensor, aufladbar

7-Zonen-Klima-Komfortschaum-Matratzen in Einzel- und französischen Betten

Sicherungskasten mit Stecksystem

Praktische abgesenkte Einstiegsstufe mit Einstiegsteppich

Die exklusiven Stoffvarianten „Salina“ und „Medina“ sind auf den stilvollen Wohnraum im Möbeldekor „Rovero- Castello“ perfekt abgestimmt.

Optional ist die hochwertige Echtlederausstattung „Zingst“ als Sonderausstattung erhältlich.

Im letzten Jahr komplett erneuert hat die Luxusbaureihe Diamant gleich voll überzeugt. In der Saison 2022 wird ein neuer Grundriss in das Programm integriert. Der Diamant 650 SGD. Der Tandemachser verfügt über einen geräumigen und vollausgestatteten Mittelwaschraum mit integrierter separater Dusche. Eine großzügige Rundsitzgruppe im Bug mit anschließender Kommode, sowie einem TV-Platz und Kühlschrank Slim-Tower vor dem Mittelwaschraum rundet den Wohnbereich harmonisch ab. Gegenüber befindet sich eine große Küche mit separater Spüle und Backofen. Danach ist ein großer Kleiderschrank als Übergang zu den Einzelbetten platziert. So entstand ein Tandemachser, der alles beinhaltet, was man sich für einen luxuriösen Campingurlaub wünscht. Im Diamant wird dieser Traum-Wohnwagen nun für die Saison 2022 angeboten. Drei Grundrisse begeistern durch ihr stilvolles Design.