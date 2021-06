Fendt-Caravan: Der Bianco der Saison 2022

Unverwechselbares Außendesign

Praktische Markisenleiste

Stabile Flaschenkastenböden mit spritzwassergeschützter Bodenbelüftung

Großzügige Bugfenster (modellabhängig)

Neue Vorzeltleuchte mit unterschiedlich schaltbaren Lichtszenarien

Das neue Bianco-Programm umfasst 15 Grundrisse, davon fünf „Kinderzimmer-Grundrisse“

Der 720 SKDW Activ ist mit einer Warmwasserheizung und Warmwasserfußbodenheizung ausgestattet

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

Je nach Grundriss, auch mit Duschkabine sowie verschiedenste Waschraumvarianten

Hochwertige Kühlschranke, z.B. 133 Liter Slim-Tower oder 98 Liter Kühlschrank, beidseitig zu öffnen (jeweils modellabhängig)

TRUMA S 3004 Gasheizung (Selection)

Kocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (3-flammig) (modellabhängig)

Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig) (modellabhängig)

Unterschiedlichste Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch einige Mittelsitzgruppen

Bequeme, hochwertige Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten

Leiter am Etagenbett aus Aluminium (modellabhängig)

Applikationen in Edelstahl- und Chrom-Optik

Stabile Griffe

Schaltpanel in Möbeldekor im Küchenbereich

Schalter, Steckdosen und Lüftungsrosetten in anthrazit

Sicherungskasten mit Stecksystem

Praktische abgesenkte Einstiegsstufe mit Einstiegsteppich

Die Stoffvarianten „Albarella“ und „Zingaro“ sind perfekt abgestimmt auf das Möbeldekor „Tiberino“

TRUMA Gasheizung Combi 4 oder Combi 6 * mit digitalem Bedienteil CP plus iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt) und iNet Box für die Steuerung der Heizung über die TRUMA App

Beistellsitz als Truhe (mit max. 100 kg belastbar) *

Querladefunktion (bei getrennten Betten) *

Beidseitige Außenstauklappen *

Erhöhte Zuladungskapazität durch verstärkte Fahrgestelle

Kleiderschrank mit Beleuchtung (Bewegungssensor)

Die Bianco-Baureihe erhält in der Saison 2022 eine Vielzahl an neuen Modellen mit sehr attraktiven und interessanten Grundrissen. So werden ein Bianco Selection 550 SKM, ein Bianco Activ 465 SFH, ein Bianco Activ 550 SD und ein Bianco Activ 560 SKM ins Programm aufgenommen.Der Bianco Selection 550 SKM bietet ein Elterndoppelbett das längs im Bug eingebaut ist, eine große Sitzgruppe in der Fahrzeugmitte, gegenüber die Küche und im Heck Etagenbetten mit der Länge über die komplette Wohnwagenbreite, sowie einem komfortablen Bad/WC-Bereich.Vom letztjährigem Opal bekannt, ist der Grundriss des neuen Bianco Activ 465 SFH. Im Bug ist eine große Sitzgruppe integriert und im Heck befindet sich längs eingebaut ein französisches Bett. Der Kühlschrank Slim-Tower ist in dem neuen Zentralmöbelmodul in der Fahrzeugmitte platziert, dass er sowohl vom Fahrzeuginnenraum, als auch von außen durch die Eingangstür geöffnet werden kann. An diesem Modulmöbel kann optional auch ein TV montiert werden, der sowohl das bequeme Fernsehen im Wohnbereich, als auch im Schlafbereich ermöglicht.Beim Bianco Activ 550 SD sticht der Heckwaschraum über die gesamte Fahrzeugbreite heraus. Eine integrierte separate Dusche wird hier viele Liebhaber finden. Im Bug lädt eine große Sitzgruppe zum Verweilen ein und in der Fahrzeugmitte ist seitlich ein französisches Bett platziert. Auch in diesem Modell kommt das neue multifunktionale Zentralmöbel mit Kühlschrank und TV-Platz zum Einsatz.Das Modell 560 SKM ist bereits seit ein paar Jahren erfolgreicher Bestandteil der Saphir-Baureihe. Dieser Grundriss hält nun auch Einzug in die Bianco-Baureihe. Mit einer kleinen aber feinen Änderung. Während beim Saphir die S 5004 Gasheizung von TRUMA eingebaut ist, wird beim Bianco Activ 560 SKM die TRUMA Combi 6-Heizung verwendet und somit gewinnt der Kleiderschrank im Kinderzimmerbereich an Stauraum und Nutzfläche. Zudem stehen für die serienmäßige Dusche nun auch 10 ltr. heißes Wasser zur Verfügung.Beim Bianco bilden 15 Grundrisse als Bianco Activ oder Bianco Selection die Grundlage für die unterschiedlichsten Camper-Anforderungen.* modellabhängig