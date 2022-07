Fendt-Caravan - Apero Saison 2023

Komplett neues automotives Bug- und Heckkonzept; Bug teilweise in LFI-Technologie

Spezifisches Apero-Außendekor mit modernen blauen Applikationen

Stehhöhe 1,98 m

einheitliche Vorzeltleiste

Wohnwagendach in GFK (als Sonderausstattung)

Neues Heck in Sandwich-Bauweise

Die Kurbelstützenverlängerung im Heck ist um 50 mm verkürzt und dadurch unauffälliger

Neue Fahrzeugaußenbeleuchtung rundum mit innovativen LED-Edge-Light-Rückleuchten mit “Glowing-Surface-Effekt”

Neues modernes 3-farbiges Möbeldekor “Norfolk”

Stoffvarianten “Spring” und “Sunset”

Stabile Design-Griffleisten

Unterschiedlichste Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch einige Mittelsitzgruppen

Doppel-USB-Steckdosen serienmäßig im Wohn- und Schlafbereich

Neue Hubtisch-Ausführung (modellabhängig)

Bequeme, robuste Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten

Garderobe im Schlafraum (modellabhängig)

Schlafwelt “Askil” als Zubehör

Praktischer Einstiegsteppich

Innenraumvergrößerung durch Optimierung des Flaschenkastens

Küchenrückwand mit Küchenfenster und formschön in Wandverkleidung integrierten Steckdosen und Schaltern

Küchenarmatur in anthrazit

Absorber-Kühlschränke in verschiedenen Größen (modellabhängig)

Kocher und Spüle mit Glasabdeckungen

TRUMA Gasheizung S 3004 bzw. S 5004 (modellabhängig)

Formschöner Waschtisch im Sanitärbereich (modellabhängig)

Leiter am Etagenbett aus Aluminium (modellabhängig)

Der– Angesagten Lifestyle erlebt man in 7 Grundrissen mit modern spritzigem Interieur und Schlafplätzen für bis zu 5 Personen, auch mit Stockbetten.Beim Apero erlebt man in allen 7 Grundrissen von Anfang an das modern spritzige Interieur für den besonderen Lifestyleurlaub.