Dreimal Platz 1 für Fendt-Caravan

Motorpresse Stuttgart verleiht die Awards „Caravans des Jahres 2024“

Fendt-Caravan aus dem schwäbischen Mertingen geht mit drei ersten Plätzen als der große Sieger bei der Leserwahl „Caravans des Jahres 2024 hervor. Dieser Award wurde wieder traditionell von der Motor Presse Stuttgart ausgerichtet.



Bei diesem Award der renommierten Zeitschrift „CARAVANING“ belegten drei von vier zur Abstimmung nominierten Baureihen von Fendt-Caravan in ihren jeweiligen Kategorien den 1.Platz. Die Teilnehmer konnten unter fast 70 verschiedenen Modellen, welche in unterschiedlichen Kategorien aufgeteilt waren, Ihre Favoriten wählen. Alle Caravans wurden hinsichtlich unterschiedlichster Kriterien von den Teilnehmern bewertet.



In der Kategorie „Mittelklasse“ gewann der „Bianco Activ/Bianco Selection“. Auch in der Rubrik „Obere Mittelklasse“ kam mit dem „Tendenza“ der Sieger aus dem Hause Fendt-Caravan. In der „Ober- und Luxusklasse“ wurde die Fendt-Caravan Modellreihe „Diamant“ auf Platz 1 ausgezeichnet.



Fendt-Caravan bedankt sich bei den Lesern der Zeitschrift „CARAVANING“ für die wiederholt äußerst positive Bewertung unserer Caravans.



„Diese tollen Platzierungen zeigen uns, dass wir mit dem, was wir an Produktauswahl und Produktqualität anbieten, in der Gunst der Interessenten und Käufer sehr viel Zustimmung finden. Dieses Vertrauen und diese Auszeichnung gilt es aber auch zukünftig gemeinsam mit dem ganzen Team, in diesem Maße zu rechtfertigen und unsere Kunden mit den Produkten aus dem Hause „Fendt-Caravan“ weiterhin zu begeistern“, so Marketingleiter Thomas Kamm.