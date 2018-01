Die Caravans des Jahres 2018:

Fendt-Caravan: „3x die Nr. 1“



Während der CMT 2018 in Stuttgart wird Fendt-Caravan GmbH bei der diesjährigen Leserwahl „Caravans des Jahres“ der Motor Presse Stuttgart eine sehr große Ehre zuteil. Die Produkte aus dem bayerisch-schwäbischen Mertingen belegten in der Leserwahl der Zeitschrift „Caravaning“ (Motor Presse Stuttgart) jeweils in drei Kategorien den ersten Platz. Von über 6.000 Lesern wurden in fünf Kategorien unter einer Auswahl von 66 Fahrzeugmodellen die Caravans des Jahres 2018 gewählt. Die Teilnehmer konnten die verschiedenen Caravans hinsichtlich zahlreicher Kriterien bewerten. Fendt-Caravan belegte in der Kategorie „Mittelklasse“ mit der Modellbaureihe „Bianco“ den 1.Platz. In der Kategorie „Obere Mittelklasse“ mit dem „Saphir“ den 1.Platz und dem „Tendenza“ Platz 3 sowie in der Kategorie „Ober- und Luxusklasse“ mit dem „Diamant“ den 1.Platz in der Gunst der Leser.

Auf diese Auszeichnungen ist man beim Premiumhersteller aus Mertingen sehr stolz. „Uns ist es zum wiederholten Male gelungen, in allen Kategorien, in denen wir nominiert waren, auch den Sieger zu stellen, darüber freuen wir uns sehr. Wir sehen diese Auszeichnungen auch als Aufgabe für die Zukunft. Nun gilt es mit dem ganzen Team, dieses Kundenvertrauen auch zukünftig zu rechtfertigen und die eigenen sehr hoch gesteckten Qualitätsansprüche zu erfüllen. Unsere Kunden sollen weiterhin von der Marke „Fendt-Caravan“ begeistert sein“, so Marketingleiter Thomas Kamm.

