Caravan Days Frühjahr 2023 mit Fendt-Caravan

Kenntnis von optimaler Sitzposition, sicherem Handling und guter Blicktechnik

Bedeutung eines guten Zugwagens und sinnvollen Assistenzsystemen für das Gespannfahren

Wertvolles Wissen über Gespannstabilität, Gewichte und Ladung

Informationen zu Gespann-Fahrdynamik und Reifen

Erreichung des kürzest machbaren Bremsweges auf nassem Asphalt mit dem Solo-Fahrzeug

Möglichkeiten der Gefahrbremsung mit dem Gespann in Geradausfahrt auf

nassem Asphalt

nassem Asphalt Sicheres Ausweichen an Hindernissen vorbei – gebremst und ungebremst

Aufgrund des großen Erfolges der bisherigen Caravan Days-Veranstaltungen haben sich die drei Partner - Fendt-Caravan als Premium Caravan-Hersteller, SUBARU als weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller und das ADAC Fahrsicherheitszentrum Rhein-Erft in Weilerswist – entschlossen, diese Veranstaltung auch im Frühjahr 2023 im Zeitraum 03.05. bis 14.05. abzuhalten.Dasdauert ca. 5 Stunden. Im gestellten Gespann erleben die Teilnehmer, was es bedeutet, wenn fahrdynamische Lösungen gefragt sind. Unter der Anleitung von zertifizierten ADAC Trainern wird Mut gemacht, Angst genommen und Vertrauen zum Gespann fahren gebildet.Trainingsinhalte: An- und Abkoppeln, sicheres Handling auch in engen Passagen, Regeln der hohen Fahrstabilität, Notbremsung mit und ohne Caravan, Ausweichen vor Hindernissen und effektives Verhindern eines schlingenden Anhängers.Preis: 299,00 € inkl. MwSt. Infos unter www.caravandays.de Einige Auszüge aus dem Trainings-Programm, können Sie den nachfolgenden Screenshots, sowie dem nachstehenden Link zu unserem Youtube-Video „Mit Subaru auf großer Reise“ entnehmen (ab min. 03:36):03.05.23. – 14.05.2023jeweils 2 Trainings von 08:00 bis ca. 12:30 Uhr und 13:30 bis ca. 18:00 Uhr: pro Training mit 4 Teilnehmern in 4 Gespannen pro Gruppe, gerneBeifahrer/Begleiter, keine Haustiere und Kinder: ADAC Fahrsicherheitszentrum Rhein-Erft, Osttangente 1, 53919 Weilerswist299,- € inkl. MwSt. pro Fahrer