Alle Fendt-Caravans ganz oben auf dem Siegertreppchen

Motorpresse Stuttgart zeichnet die Caravans des Jahres 2022 aus

Die Motorpresse Stuttgart veranstaltete wieder die traditionelle Leserwahl „Caravans des Jahres“ und auch in der Saison 2022 war Fendt-Caravan mit seinen Produkten wieder der große Sieger in der Gunst der Teilnehmer.



Bei der Leserwahl der renommierten Zeitschrift „CARAVANING“ belegten alle fünf zur Abstimmung nominierten Baureihen von Fendt-Caravan in ihren jeweiligen Kategorien den 1.Platz und zusätzlich noch jeweils die 2. Plätze, wenn zwei Baureihen aus Mertingen in der gleichen Kategorie angetreten sind. Weit mehr als 6.400 Teilnehmer konnten unter 68 verschiedenen Modellen, welche in unterschiedlichen Kategorien aufgeteilt waren, Ihre Favoriten bestimmen. Alle Caravans wurden hinsichtlich unterschiedlichster Kriterien von den Teilnehmern bewertet.



In der Kategorie „Mittelklasse“ gewann der „Bianco Activ/Bianco Selection“, den 2. Platz sicherte sich hier die Baureihe „Saphir“. Auch in der Rubrik „Obere Mittelklasse“ kam mit dem „Opal“ der Sieger aus dem Hause Fendt-Caravan. In der „Ober- und Luxusklasse“ wurden die Fendt-Caravan Modellreihen „Diamant“ auf Platz 1 und „Tendenza“ auf Platz 2 gleich zweimal ausgezeichnet.



Wir danken den Lesern der Zeitschrift „CARAVANING“ für ihre wiederholt äußerst positive Bewertung unserer Caravans.



„Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte, um unsere Kunden auch künftig von unseren Caravans zu überzeugen. Mit diesen besonderen Auszeichnungen bekunden die Leser und Kunden Ihr Vertrauen sowohl in unsere Produkte als auch in unser Unternehmen. Dies ist und wird auch in Zukunft ein Ansporn und unser eigener Anspruch sein“, so Marketingleiter Thomas Kamm.