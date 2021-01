Unternehmer kommen an diesem Hörbuch nicht vorbei

„Scaling Up“ ist für jeden ambitionierten Unternehmer Pflichtlektüre. Der Business Klassiker erklärt auf prägnante und verständliche Weise alle wichtigen Tools und Techniken für das substantielle Wachstum von Unternehmen bis hin zum Branchenführer und ist ab sofort auch als Hörbuch erlebbar.– Bei Scaling Up geht es um einen gesunden Wachstum, der letztendlich auch mit mehr Freiheit zu tun hat – egal wie groß und komplex ein Unternehmen ist! „Scaling Up“ konzentriert sich dabei auf vier wesentliche Entscheidungsbereiche, die jedes Unternehmen angehen muss –Das Hörbuch beinhaltet eine Reihe von bewährten Arbeits-Tools, darunter den aktualisierten One-Page Strategic Plan sowie die Rockefeller Habits Checklist™, die bereits von über 40.000 Firmen in aller Welt für ein erfolgreiches scale up verwendet wurden. Viele von ihnen schafften ein Wachstum auf $10 Millionen, $100 Millionen oder gar $1 Milliarde und mehr – und konnten dabei ihren Aufstieg sogar genießen! Hands-On Betreuung und Coaching auf höchstem Niveau führt in Deutschland das erfahrene Team von Scale Up ( www.scaleup.de ) durch. Unternehmer profitieren von individuell zugeschnitten Inhouse scale ups und Master Classes.Es ist über ein Jahrzehnt her, dass Verne Harnish Bestseller Mastering the Rockefeller Habits in der ersten Auflage erschien. Scaling Up ist die große Neubearbeitung dieses Business-Klassikers und wurde geschrieben, damit jeder – vom einfachen bis zum leitenden Angestellten – gleichermaßen zum Wachstum seines Unternehmens beitragen kann.Verne Harnish hat bereits in viele ScaleUps investiert. Er ist Gründer der weltweit bekannten Entrepreneurs‘ Organization (EO), Gründer des EO Executive Program am MIT und Gründer von Gazelles – einem globalen Unternehmen für Führungskräfte-Coaching und -Fortbildungen sowie Technologieunternehmen. Er schreibt regelmäßig für das Magazin Fortune und leitet die ScaleUp Konferenzen. Er ist Verfasser von drei Bestsellern: Mastering the Rockefeller Habits, The Greatest Business Decisions of All Times – zu dem Jim Collins das Vorwort schrieb – und Scaling Up (Rockefeller Habits 2.0). Verne lebt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in Barcelona. Er liebt das Klavierspiel, Tennis und ist ein begeisterter Zauberer und eingetragenes Mitglied der International Brotherhood of Magicians.