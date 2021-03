Selbstbestimmt bis zum Schluss: Ein Buch, das die Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen erhöht und den Pflegern den Alltag erleichtert

„Wenn ich nicht mehr ich bin – ein Nachschlagewerk für alle, die wissen wollen wer ich war“: Ein Buch zum selbst Ausfüllen, als Vorsorge für eine Zeit, in der Sie nicht mehr für sich selbst sprechen können. Die Idee dazu hatte Sozialpädagogin Franziska de Vries, die auch aufgrund ihrer Grunderkrankung Mukoviszidose einen besonderen Bezug zur Thematik hat.



Individualität statt Schema F

Eines steht fest: Jeder Mensch ist anders. Und genau so individuell wie die Menschen selbst, sollte die Betreuung und Pflege sein, wenn sie eines Tages nötig wird. Wenn Sie Ihre Wünsche, Vorlieben und Abneigungen nicht mehr äußern können und auf die Hilfe anderer angewiesen ist, kann es eine große Hilfe sein, vorgesorgt zu haben: Rechtzeitig ausgefüllt, kann dieses Buch für Sie sprechen, wenn Sie selbst nicht mehr in der Lage dazu sind.



Die Idee zum Buch

Die konkrete Idee zum Buch kam Franziska de Vries bei ihrer Arbeit in einem Alten- Pflegeheim, während ihres dualen Studiums. Der Arbeitsalltag ließ den Wunsch in ihr aufkeimen, die Bewohner besser kennenzulernen und individueller betreuen zu können. Doch auch ihre eigene Mukoviszidose-Erkrankung spielte eine große Rolle bei der Entstehung des Buches: die ständige Auseinandersetzung mit Gesundheit, Krankheit, den Gedanken an die Zukunft und auch Erfahrungen während eigener Krankenhausaufenthalte, waren Grundlage für die Gestaltung und Umsetzung des Werkes.



Auch die Angehörigen und Pfleger profitieren

Nicht nur den Pflegebedürftigen selbst, sondern auch den Angehörigen und Pflegern kann dieses Buch eine große Hilfe sein. Liegt dieses Buch ausgefüllt auf dem Tisch im Zimmer des Bewohners oder Patienten, kann darin gelesen und die Betreuung so passend wie möglich gestaltet werden. Denn auch Kleinigkeiten können meist ohne großen Mehraufwand berücksichtigt werden und haben dennoch einen großen Effekt auf das Wohlbefinden.



Die sieben Kapitel

Abseits der Alltagsthemen, werden in diesem Buch auch größere, schwerwiegendere Fragen behandelt. In sieben Kapiteln können Sie sich und Ihren Charakter, Ihre Ansichten und Einstellungen preisgeben – wenn Sie das möchten. Sie können genau das über sich verraten, was Sie für wichtig halten.

