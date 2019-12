Nothing More Than Lies - Popballaden 2019 (Michael Link) am 13.12.2019 veröffentlicht und schon mehrfach ausgezeichnet

Der Songwriter und Musikproduzentund seine Co-Produzentinhaben beimgleich dreimal Grund zu feiern. Ihr Debüt-Popalbum „Nothing More Than Lies – Popballaden 2019 (Michael Link & Micha L.)“, das erst einen Tag zuvor weltweit veröffentlicht wurde, bekam in der Siegerlandhalle den 3. Preis in der Kategorie. Für den auf diesem Album enthaltenen Ohrwurm „I Am Alive“ (Michael Link feat. Todor) gab es sogar gleich zwei Auszeichnungen:(3. Preis) und(2. Preis).Wie kam die Erfolgs-Single und daszustande? Unter seinem eigenen Namen komponiert und produziertPop-Songs, bei dem vor allem Piano und Synthesizer zum Einsatz kommen. Für Text und Gesang sorgen deroder auch Studio-Vocals. Unter dem Künstlernamenwerden dagegen Gitarren-Popsongs auf ähnliche Weise produziert.unterstützt beim Arrangieren, Abmischen und sorgt für den entsprechenden Feinschliff. Im Tonstudio vonwird der eine oder andere Mix noch einmal überarbeitet und finalisiert. Das Endergebnis ist eine bunte Mischung aus Piano-, Synthesizer- und Gitarren-Pop-Songs, die es letztendlich bis zum Finale des Deutschen Rock & Pop Festivals geschafft hat.Auf die Frage, warum Michael und Melanie schon mit ihrem Debüt-Album so erfolgreich seien: „Wir schreiben Musik, die von Herzen kommt und die Zuhörer mit eingängigen Melodien erfreuen soll. Vor allem aber testen wir unsere Songs vorab. Als die Single „Nothing More Than Lies“ in denlandete und dort wochenlang in denverweilte, waren wir uns einig, dass dieser Song mit aufs Album gehöre. Als dieser Track auch noch in denkletterte, war der Titelsong fürs Album auserkoren. Andere Songs, die beim Testen weniger gut abschneiden, werden aussortiert, denn die Lieder sollen nicht nur uns gefallen, sondern auch unserem Publikum.“Michael Link entdeckte bereits in jungen Jahren seine Leidenschaft zum Musik-Produzieren, damals noch auf dem legendären Amiga 500. Später folgte eine Ausbildung in derund vor kurzem machte er bei Ulf Weidmann seinenAbschluss., der als Gold Awards Musikproduzent schon mehrere Mio. Tonträger verkauft hat und u.a. für Whitney Houston, Christina Aguilera, Eros Rammazotti, Michael Jackson, Lionel Ritchie produzierte, „zeigte mir viele wertvolle Tricks und Kniffe, die sicherlich einiges dazu beigetragen haben, dass wir am Samstag nach Siegen fahren durften“, so Michael Link.Jetzt dürfen Michael Link und Melanie Kretschmer die Früchte ihrer Arbeit ernten und sich über stark ansteigende Streaming-Zahlen erfreuen. Es wird zudem damit gerechnet, dassvon der Preisverleihung in Siegen berichten werden. Im Kuratorium des Deutschen Rock und Pop Verbandes sitzen u.a. Peter Maffay, Udo Lindenberg, Ralph Siegel, Heinz Rudolph, Nicole und Julia Neigel. In der Vergangenheit haben an diesem Festival auch schon PUR, JULI, Luxuslärm, Carlotta Truman (ESC), Mundstuhl und Pasquale Aleardi teilgenommen. Mehr Infos zu den diesjährigen Gewinnern unterund auf der