Kinderliederstar Detlev Jöcker setzt mit Erwachsenen-Song ein starkes Zeichen für den Frieden

07.12.18

Nach über 17 Millionen verkauften Tonträgern und Songbooks, schlägt der Kinderliedermacher Detlev Jöcker (1, 2, 3 im Sauseschritt) nun ein neues, musikalisches Kapitel in seiner erfolgreichen und außergewöhnlichen Karriere auf.



Mit der Veröffentlichung der Single „Im Wandel der Zeit“ überrascht der Sänger, Texter und Komponist mit einem Friedenssong für Erwachsene, und das mit einem poppig-rockigen Sound. Im Songtext arbeitet Jöcker mit starken, emotionalen und berührenden Bildern und vermittelt damit eine Botschaft voller Zuversicht und Hoffnung für eine friedliche und menschliche Zukunft. „Im Wandel der Zeit“ wurde von Susan Albers, der DSDS Top 4 Finalistin aus dem Jahre 2012, gesungen, die u.a. in London mit dem legendären Songwriter Geoff Hollis (Whitney Houston) zusammenarbeitete und in der Musikszene schon lange als eine der besten deutschen Sängerinnen gehandelt wird.



„Susan Albers interpretiert „Im Wandel der Zeit“ und seine Botschaft unglaublich gefühlvoll und leidenschaftlich, und das mit einer großen Stimme!“ freut sich Detlev Jöcker.



Der Song „Im Wandel der Zeit“ wird digital exklusiv weltweit über Feiyr vertrieben und ist in allen gängigen Portalen, wie z.B. Amazon, iTunes, Spotify und YouTube erhältlich. „Wir freuen uns sehr mit Detlev Jöcker bei diesem Projekt zusammen zu arbeiten.“ so Oliver Schiller-Sittl, Vice President und A&R Manager bei Feiyr.



Seit Jahren setzt sich der Münsteraner für humanitäre Zwecke ein. Im Auftrag des Goethe Instituts bereiste er viele Länder als Botschafter des deutschen Kinderliedes, um für die deutsche Kultur und für Völkerverständigung zu werben. Shimon Peres ernannte ihn zum singenden Friedensbotschafter für ein friedvolles Miteinander der Religionen und Kulturen im Nahen Osten.

