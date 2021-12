Erzfest - Showdown Auf Dem Brauereifest

Erscheinungsdatum Anfang Dezember 2021Verlag Edition ElbflorenzISBN 9783969667637Preis 11,80€ – überall, wo es Bücher gibtLiebe Kulturredaktionen, sehr geehrte Damen und Herren,anbei die Presseinfo meines neuen Bergstadtkrimis »Erzfest«. Als Dresdner Autor habe ich mich darauf verlegt, regionale Krimis zu schreiben. Zugleich ist es der vierte Teil einer mehrbändig angelegten Bergstadtkrimi-Reihe, die imundspielt. In den Bergstadtkrimis ist die Hauptfigur ganz bewusst kein knallharter Cop, kein ausgebuffter Privatdetektiv oder der unbesiegbare Ex-Militär. Stattdessen sieht sich die junge Praxishilfe Ariane Itzen immer wieder in gefährlich und mörderische Situation hineingezogen.Nach den Ereignissen der ersten drei Bergstadtkrimis ist Ariane Itzen dem anonymen Millionenspender zum ersten Mal einen Schritt voraus. In diesem Sommer muss es ihr endlich gelingen, den mörderischen Mäzen aufzuhalten! Dabei gerät sie aber selbst in den Fokus des unbekannten Killers. Ob in den nächtlichen Straßen von Dresden, auf dem »Bierfest« in Freiberg oder im Gewahrsam der Polizei: Ariane muss in einem lebensgefährlichen Katz-und-Maus-Spiel alles auf eine Karte setzen.Aufgewachsen im wunderschönen Freiberg hab ich meinen Wohnsitz nach dem Politik- und Geschichtsstudium ins beschauliche Dresden verlegt. Neben der Arbeit in meiner kleinen Eventagentur finde ich genug Muße, um mich mit geschichtlichen, gesellschaftlichen und politikwissenschaftlichen Themen zu befassen. Als Kind dieses Studiums entstehen meine Geschichten voller Magie, Witz und Unterhaltung. Noch nicht gelangweilt? Dann würde ich mich sehr darüber freuen, von Ihnen zu hören. Sehr gern sende ich Ihnen weiteres Material oder ein Exemplar meines Bergstadtkrimis zu.Hoffnungsvoll, mit vielen Grüßen und kommen Sie gesund über die nächsten TageMarcus Wächtler