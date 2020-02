„Der kleine Bulldogfahrer geht auf Reisen“ - das Kinderbuch-Debüt von Steffi Böhler und Keller Steff

„Krah, krah - wir sollten uns auf den Weg machen!“ sagt die Krähe Eva zum kleinen Bulldogfahrer. Gesagt, getan! Und schon ziehen der aufgeweckte Bursche und seine gefiederte Freundin los. Mit dem blauen Bulldog, einer Allzweck-Spezialkiste und der Gitarre geht`s auf große Fahrt. Das erste Abenteuer lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Aber mit viel Geschick und Können helfen der kleine Bulldogfahrer und die lustige Krähe sich und anderen immer wieder aus der Klemme. Am Ende ihrer spannenden Reise wissen die beiden: Das Allerwichtigste im Leben sind gute Freunde!Mit ihrem liebevoll gestalteten Erstlingswerk vermitteln Steffi Böhler (Illustration/Text) und der „Keller Steff“ (Illustration/Text/Musik) in sympathischer und kindgerechter Weise, wie wichtig es ist, immer neugierig, freundlich und hilfsbereit zu bleiben.Besonders schön: Auf der beiliegenden CD finden die kleinen Leser nicht nur das ergänzende Hörbuch (gelesen von Michael Dietmayr), sondern auch vier, bezaubernd und passend arrangierte Kinderlieder.Das Kinder(Hör)buch „Der kleine Bulldogfahrer geht auf Reisen“ erscheint am 6. März 2020 und ist unter www.kellersteff.de www.stefanieboehler.de und im Buchhandel zu bestellen. Buch und CD kosten zusammen 19,85€ und sind für Kinder ab zwei Jahren geeignet.Mit ihrem audio-visuellen Werk verlassen Steffi Böhler und der Keller Steff ihre eigentlichen, beruflichen Wege und erfüllen sich einen lange gehegten Traum. Mit viel Leidenschaft und Liebe für`s Detail erzählen, zeichnen und singen die ehemalige Spitzensportlerin und der musikalische Tausendsassa ihre warmherzige Geschichte.Inspiration und Ausgangspunkt für dieses außergewöhnliche Projekt war der Song „Der Bulldogfahrer“ von Keller Steff. Der charismatische Musiker ist vor allem im süddeutschen Raum einem breiten Publikum bekannt und seit über zehn Jahren musikalisch als Solokünstler und mit seiner Band unterwegs.Steffi Böhler nahm als Mitglied der Deutschen Skilanglauf Nationalmannschaft unter anderem an vier Olympischen Spielen und sieben Weltmeisterschaften teil, gewann mehrere Medaillen und absolvierte in ihrer fast zwanzigjährigen Karriere insgesamt 343 Weltcuprennen. Neben dem Skisport begeistert sich Steffi seit ihrer Jugend für das Malen und Zeichnen.ISBN 9783964437983Hardcover