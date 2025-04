foerderdata.de feiert 25-jähriges Jubiläum

Um in dieser verwirrenden Förderlandschaft einen Überblick zu behalten, bedarf es neben einer umfangreichen Recherche jedoch vor allem einer gewissen Expertise, um zu verstehen welche Förderung auf welcher Ebene unter welchen Konditionen zum individuellen Eigenheim überhaupt in Frage kommt. So gibt es zwar Fördermittel-Anlaufstellen wie BAFA und KfW, die für die gesamte Bundesrepublik gleichermaßen gelten, fügt man dazu jedoch noch die Programme der einzelnen Bundesländer, Landkreise und kreisfreien Städte sowie alle regionalen Ebenen hinzu, wird es ziemlich schnell sehr unübersichtlich. Das Thema Fördermittel verwandelt sich so für viele in eine unüberwindbare Hürde, die nicht zuletzt in Verbindung mit den dazu kommenden baurechtlichen Vorschriften und Kostensätzen für Kopfzerbrechen sorgt.Ebendiese Problematik hat sich die febis Service GmbH vor vielen Jahren zum Anlass genommen und die Fördermitteldatenbank „foerderdata.de“ im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Febis zählt inzwischen seit 25 Jahren auf diesem Gebiet zu den Pionieren und listet als eine der ersten führenden Fördermittelbanken Deutschlands durch sein ambitioniertes Rechercheteam derzeit rund 15.000 stetig aktualisierte Förderprogramme für Deutschland, Österreich und die Schweiz., so Geschäftsführer der febis Service GmbH Martin Kutschka. Als unabhängige Informationsquelle umfasst die Datenrecherche alle Förderprogramme des Bundes, alle relevanten Bundesländer, Städte, Kreise und Gemeinden sowie sämtliche regionale Energieversorgungsunternehmen. Die Abfrage ist einfach und schnell zu betätigen. Die Ergebnisse der Datenbankabfrage können kostenfrei als PDF-Report sofort ausgedruckt werden.Neben Energiespar-Themen wie zum Beispiel Heizung, Wärmedämmung sowie regenerative Energien, deckt die Fördermittelauskunft auch alle weiteren Förderungen im (Neu-)Baubereich sowie im Gebiet E-Mobilität ab. Aber auch darüber hinaus stehen zahlreiche „nischige“ Förderprogramme in der Fördermitteldatenbank bereit, von denen kaum einer weiß:, klärt Fördermittelexperte Martin Kutschka weiter auf.Doch nicht nur die lizensierte „foerderdata“ macht die febis Service GmbH so besonders: als einziges Unternehmen in ganz Deutschland erbringt das langjährig erfahrene Team all die Energetische Sanierung betreffenden Leistungen in Gänze – von der Fördermitteldatenbank bis in die regionale Ebene hinein, über das Beantragen der Förderung bis hin zur bundesweiten Förderoptimierung mit dem individuellen Sanierungsfahrplan. Ein weiteres, einzigartiges und speziell von der febis entwickeltes Tool stellt der Energiesparrechner dar, der auf Witterungsdaten und der Gebäudetypologie basiert und dem Hauseigentümer die Energieeinsparung sowie monetär ausgewiesene CO₂ Reduktion individuell berechnet. Darüber hinaus stehen in der unternehmenseigenen, langjährig betriebenen Hotline geschulte Mitarbeiter Kunden bei Fragen jederzeit beratend zur Verfügung.Weitere Informationen unter: http://foerderdata.de