Sichtbetonklassen - jetzt auch für Betonfertigteile

Mit Unterstützung von DEUTSCHE BETONBAUTEILE, einem Zusammenschluss von insgesamt 13 Verbänden der Betonfertigteilindustrie, haben der Verband Beton- und Fertigteilindustrie Nord e. V. (VBF Nord), der Bayerische Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e. V. (BIV) sowie der Unternehmerverband Mineralische Baustoffe (UVMB) e. V. am 17. Februar das Merkblatt Sichtbetonfertigteile veröffentlicht. „Es greift die seit über 15 Jahren im Ortbetonbau etablierten Sichtbetonklassen auf und adaptiert diese für den Einsatz von Betonfertigteilen“, erläutert Dr.-Ing. Jens Uwe Pott, Geschäftsführer des VBF Nord. „Die bestehenden Anforderungen und Klassen werden dabei um spezifische Aspekte des Betonfertigteilbaus ergänzt, wie zum Beispiel ungeschalte Betonoberflächen und Transport.“Das Merkblatt richtet sich primär an Architektinnen und Architekten sowie Planende und Herstellende von Betonfertigteilen mit Sichtbeton. Diesen bietet es neben der Erweiterung der Klassen wertvolle Hinweise zur Planung, Ausschreibung, Ausführung und Beurteilung von Sichtbetonfertigteilen.„Wir geben damit Antworten auf immer wiederkehrende Fragen aus der Praxis“, freut sich Diana Krüger, Referentin Technik und Betrieb beim BIV. Das Merkblatt wurde in den Jahren 2018 bis 2022 von Fachleuten aus dem ganzen Bundesgebiet erarbeitet. „Dabei stand für die Beteiligten die Ausgewogenheit der Inhalte mit dem Ziel einer breiten Akzeptanz der Fachöffentlichkeit im Mittelpunkt“, betont Dr.-Ing. Stefan Seyffert, Technischer Referent beim UVMB.Das Merkblatt Sichtbetonfertigteile ist als Print- und E-Book-Ausgabe im Fraunhofer IRB Verlag veröffentlicht und ab sofort über www.baufachinformation.de oder den Buchhandel erhältlich.Merkblatt SichtbetonfertigteileHrsg.: Verband Beton- und Fertigteilindustrie Nord e. V.; Unternehmerverband Mineralische Baustoffe e. V.; Bayerischer Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e. V.2023, 88 S., zahlr. Abb. u. Tab., SoftcoverFraunhofer IRB VerlagISBN 978-3-7388-0799-8 (Print)ISBN 978-3-7388-0800-1 (E-Book)