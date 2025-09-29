BetonTage 2026
Siebzig Jahre Impulse für die Betonfertigteilbranche
Mit Betonbauteilen für Menschen bauen
Seit Jahrzehnten stehen die BetonTage für den Wissenstransfer in der Branche. Mit der Jubiläumsausgabe rückt die Leitveranstaltung der Betonfertigteilbranche den Menschen als Maßstab allen Bauens in den Mittelpunk. Im Zentrum der 70. Auflage steht die Frage, wie Betonbauteile dazu beitragen können, die Märkte von morgen menschen- und klimagerecht zu gestalten. Ob beim Wohnungsbau, in Industrie- und Gewerbebau, in der Infrastruktur oder der urbanen Freiraumgestaltung – Betonfertigteilen kommt eine Schlüsselrolle für das zukunftsgerechte Bauen zu. Die Bauweise ermöglicht ressourcenschonende Produktion, kurze Bauzeiten und flexible architektonische Lösungen – Eigenschaften, die in einer wachsenden und sich wandelnden Gesellschaft immer wichtiger werden. „Die BetonTage verstehen sich seit je her als Impulsgeber für die Branche. Mit unserem diesjährigen Motto „Märkte für Menschen“ wollen wir verdeutlichen, dass es nicht allein um Technik geht, sondern auch um die gesellschaftliche Verantwortung, die wir als Branche tragen“, betont Dr. Ulrich Lotz, Geschäftsführer der FBF Betondienst GmbH.
Know-how für die Branche
Auf die Teilnehmenden der 70. BetonTage warten hochkarätige Vorträge, praxisorientierte Sessions mit Best-Practice-Beispielen und Diskussionsrunden zu Themen wie:
• Innovative Betonbauteile – Anwendungsfelder in Wohnungs-, Industrie und Gewerbebau, Infrastruktur und Stadtentwicklung.
• Digitalisierung und Automatisierung – Chancen durch KI und smarte Fertigungstechnologien.
• Architektur und Gestaltung – Betonfertigteile als Baustein für funktionale und ästhetische Bauwerke.
• Nachhaltigkeit und Klimaschutz – Klimaneutrales Bauen mit Betonfertigteilen.
Das Fachprogramm wurde wie gewohnt mit Unterstützung einschlägiger Branchenorganisationen wie der Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau, dem Betonverband Straße, Landschaft, Garten, dem Bundesverband Leichtbeton, der Informationsgemeinschaft Betonwerkstein, und dem Composites United - Netzwerk CU BAU konzipiert.
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet am 10. März 2026 in Kooperation mit dem Bundesverband Betonkanalsysteme der 2. Deutsche Infrastrukturtag statt. Die Veranstaltung versteht sich als Impulsgeber für eine moderne Infrastruktur. Sie möchte Planenden und Entscheidern helfen, Städten und Gemeinden klimaresilienter zu gestalten.
Gemeinsam mit der DBZ Deutsche Bauzeitschrift und dem InformationsZentrum Beton wird ein spezifisches Podium für Architektinnen und Architekten angeboten. Ausgewählte Objektberichte von namhaften Büros zeigen hier die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Baustoff Beton auf.
Event im Event
Einer neuen Zielgruppe widmet sich im Rahmen der BetonTage erstmals der DIGITAL HUB – die neue Weiterbildungsplattform für digitale Kommunikation in der Bau- und Betonindustrie. Vom 11. - 12. März 2026 ist er Treffpunkt für alle, die Kommunikation in der Baubranche neu denken und mitgestalten wollen. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie sich Unternehmen und Organisationen der Baubranche künftig erfolgreich in der digitalen Welt positionieren – sei es auf Plattformen wie LinkedIn, durch strategisches Storytelling, neue Contentformate oder mithilfe von KI-Tools. Social Media-Profis, Content Creators, Podcaster:innen und digitale Macher:innen aus diesem Bereich bringen ihre Erfahrungen ein und geben Tipps für den Arbeitsalltag.
Innovationen der Zulieferindustrie
Ein wichtiger Part der BetonTage, ist die kongressbegleitenden Ausstellung der Zuliefer- Maschinen- und Softwareindustrie. Ausgewählte Aussteller informieren zudem im „Praxis-Forum“ über ihre Produkte und Dienstleistungen. Die beste Neuentwicklung wird mit dem Innovationspreis der Zulieferindustrie Betonbauteile 2026 ausgezeichnet. Prämiert werden innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen, die die Herstellung von Betonbauteilen verbessern, Produktionsprozesse effizienter gestalten oder Bauabläufe optimieren.
Cybersicherheit und KI im Fokus
Neben dem technischen Fachprogramm bieten die hochkarätigen Key-Notes interessanten Input für den Alltag. So wird Philipp Kalweit, IT-Sicherheitsexperte und "erfolgreichster und jüngster Auftragshacker Deutschlands" den Eröffnungsvortrag halten. Er hat bereits mit 9 Jahren Sicherheitslücken aufgedeckt und mit 17 Jahren sein heutiges Unternehmen Kalweit ITS GmbH gegründet. Hier leitet er erfolgreich ein Team hochspezialisierter Sicherheitsexpert:innen, die andere Firmen bei der Abwehr von Cyberbedrohungen unterstützen.
Über den schmalen Grat zwischen kluger Arbeitsteilung und geistiger Selbstentmündigung beim Einsatz von KI spricht Dr. rer. nat. Patrick Krauß, Neurowissenschaftler und Kognitionsforscher an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er erklärt, was beim Auslagern geistiger Arbeit tatsächlich in unserem Gehirn passiert und welche Fähigkeiten uns auch in einer KI-dominierten Zukunft unbedingt erhalten bleiben müssen. "Die sanfte Selbstentmündigung: Prompten wir uns in die kollektive Verblödung?" so sein provokanter Vortragstitel.
Das komplette Programm der BetonTage ist im Oktober 2025 auf www.betontage.de abrufbar.