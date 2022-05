66. BetonTage 2022

Vom 21. - 23. Juni 2022 finden die BetonTage erstmals im Congress Centrum Ulm statt. Vier Jahrzehnte diente das Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm davor als Austragungsort für den Leitkongress der Beton- und Fertigteilindustrie. Bis zu 2.500 Besucher:innen wurden zuletzt gezählt. Nachdem die BetonTage 2021 rein digital stattfanden, ist in diesem Jahr ein Standortwechsel angesagt. Ob Vorträge, Abendveranstaltung, die Ausstellung oder der Event FAIRbinden: Alle Bestandteile sind zentral an einem Ort gebündelt und verbinden so noch stärker die Zielgruppen vor Ort. Um mehr Planungssicherheit zu haben, wurde die Präsenzveranstaltung zudem in den Sommer verlegt.„Die Entscheidung, den Standort zu wechseln ist uns nicht leicht gefallen. Die moderne, digitale Infrastruktur, die großzügigen hellen Räumlichkeiten, die ausreichenden Parkmöglichkeiten sowie die überzeugende Catering- und Hotelkapazität sprachen letztlich dafür. Mit dem Ausweichtermin im Juni sind wir sicher, die BetonTage als Präsenzveranstaltung in der gewohnten Qualität und voraussichtlich ohne Einschränkungen durchführen zu können“, erklärt Dr. Ulrich Lotz, Geschäftsführer der FBF Betondienst GmbH.„Nachhaltiger Bauen mit Beton“ ist das Motto des diesjährigen Fachprogramms. Ressourcenschonende Techniken bei der Zement- und Betonherstellung und die Verwendung innovativer Betone und Betonbauteilen spielen in den Vorträgen eine wesentliche Rolle. Zudem wird über den Einsatz neuartiger Bau- und Produktionsverfahren sowie über herausragende architektonische bzw. logistische Lösungen aus der Betonfertigteil- und Betonwarenindustrie berichtet. Die Plenumsbeiträge sowie ausgewählte Podien werden live gestreamt.Ein tägliches Update über aktuelle Entwicklungen in der Betontechnologie gibt es in der neu eingeführten „Arena Forschung“. Beiträge zur Herstellung von Infraleichtbeton, von Fertigteilen im Holz-Beton-Verbund oder aus Carbonbeton seien exemplarisch hier genannt. Außerdem präsentieren sich erstmals in der neuen Start-up Area innovative Gründer der Betonszene, die interessierte Marktpartner und Hersteller suchen.Wichtige Impulse bietet auch die begleitende Ausstellung. Am 21. und 22. Juni 2022 stellen ausgewählte Unternehmen im „Forum Innovation“ ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Gemeinsam mit der Zeitschrift BFT International werden in der Kongresseröffnung wieder die besten Neuentwicklungen mit dem Innovationspreis der Zulieferindustrie Betonbauteile ausgezeichnet. An diesem Tag findet auf den BetonTagen erstmals auch die Verleihung des Klaus-Dyckerhoff-Preises für Doktoranden und Doktorandinnen sowie PostDocs statt. Prämiert werden wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit der Erforschung, Herstellung und Anwendung von Bindemitteln und ihrer Zusätze befassen. Der Preis ist mit 10.000 € dotiert und wird von der Dres. Edith und Klaus Dyckerhoff-Stiftung ausgelobt.Das Programm finden Sie auf www.betontage.de