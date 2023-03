„Taten statt Worte": Der Kinderschutzbund und FARE rufen die Kampagne #SCHUTZschirmfürKINDER ins Leben

Der Kinderschutzbund und der Schirmspezialist FARE haben auf der Haptica live in Bonn die neue gemeinsame Kampagne #SCHUTZschirmfürKINDER der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie soll die wichtige Arbeit des Kinderschutzbundes, der sich mit über 400 Ortsverbänden in ganz Deutschland für Kinder und Familien einsetzt, unterstützen. Diese ist nach der Corona-Krise, die die Situation vieler Kinder und Jugendlicher noch einmal verschärft hat, wichtiger denn je.Mitmachen kann jedes Unternehmen, das mindestens 96 bedruckte FARE-Schirme bestellt und dabei mindestens 100 Euro spendet. Größere Spenden sind möglich und natürlich herzlich willkommen - jeder gespendete Euro landet ohne jeglichen Abzug direkt beim Kinderschutzbund. FARE versieht daraufhin auf eigene Kosten die Hangtags aller bestellten Schirme mit dem Kampagnen-Aufkleber und bedruckt auf Wunsch zusätzlich die Schließbänder mit dem Kampagnenlogo. Das werbende Unternehmen zeigt so deutlich sichtbar sein soziales Engagement und die Schirme werden emotional aufgeladen.Und am wichtigsten: Die tägliche Arbeit des Kinderschutzbundes wird durch die Spende ganz konkret unterstützt und vielen Kindern somit etwas Gutes getan. Zudem wird über die Kampagne an sich und speziell das Kampagnen-Logo auf den Schirmen der Kinderschutzbund in das Bewusstsein vieler Unternehmen und Endverbraucher getragen; dies, so die Hoffnung, wird weitere Spenden nach sich ziehen, Kooperationen zwischen Händlern oder Unternehmen mit dem jeweiligen lokalen Ortsverband anstoßen und vielleicht sogar Menschen motivieren, sich persönlich zu engagieren.Alle teilnehmenden Unternehmen erhalten eine digitale Spendenurkunde, mit der sie z. B. auf der Firmenwebsite und den Social Media Kanälen über ihr Engagement für eine kinderfreundlichere Gesellschaft berichten können. Für die Kommunikation stellt FARE des Weiteren ein Paket an Texten und Bildmotiven kostenfrei zur Verfügung, das die Unternehmen kostenfrei abrufen können. Ziel auch hier: Die Botschaft der Kampagne so weit wie möglich zu verbreiten, um damit möglichst viele neue Unterstützer für den Kinderschutzbund zu gewinnen.Für Werbemittelhändler bietet sich mit der Kampagne die Chance, ihren Kunden eine nachvollziehbare, nachhaltig wirkende Maßnahme vorschlagen und deren Umsetzung gleich mit anbieten zu können – mit kaum nennenswertem zusätzlichem Aufwand aufgrund der maximal einfach gehaltenen Abläufe. Aber die größten Gewinner sind natürlich die Kinder: Denn die Spenden ermöglichen, dass sich der Kinderschutzbund auch weiterhin bundesweit für sie engagieren kann.Der Einsatz umweltfreundlicher Materialien und ressourcenschonender Produktionstechniken ist seit vielen Jahren selbstverständlich für FARE. Beispiele sind u. a. das waterSAVE-Bezugfärbeverfahren, mit dem je Schirm ca. 6 Liter Wasser gespart werden, sowie die Klimaneutralität sowohl des Unternehmens seit 2021 als auch der erfolgreichen ÖkoBrella-Schirme seit 2022. Diese Haltung findet in der Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund ihre logische Fortführung, so Geschäftsführer Volker Griesel: „Nachhaltiges Handeln ist gut für die Umwelt. Und was gut für die Umwelt ist, bewahrt diese für kommende Generationen – für die Kinder von heute.“Alles über die Kampagne #SCHUTZschirmfürKINDER: www.fare.de/SCHUTZschirmfuerKINDER Der Kinderschutzbund Bundesverband e. V.: www.kinderschutzbund.de