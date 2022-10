FARBIO: Der Tropfen, der Pflanzen zum Strahlen bringt – auch im Herbst und Winter

Zimmerpflanzen wie die Monstera, Philodendron oder Alocasia sind nicht mehr aus einer modernen Wohnung oder Haus wegzudenken. FARBIO® entwickelt spezielle Bio-Flüssigdünger, um die angesagten Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen.

FARBIO® Pflanzenelixiere sind flüssige Bio-Pflanzendünger für ein grünes Zuhause. Die hochkonzentrierten Inhaltsstoffe sind exakt auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Pflanzengruppen abgestimmt und versorgen sie schon in kleinster Dosis mit allen wichtigen Nährstoffen. Mit formschönen Pipettierflaschen in edlem Design und personalisierbaren Sprühflaschen aus Braunglas lassen sich die zum Großteil veganen Flüssigdünger einfach dosieren und besonders sauber anwenden.



Vegane Beauty-Booster für das heimische Grün



Unter dem Motto #growyourjungle bietet das Hamburger Unternehmen FARBIO® speziell abgestimmte und 100% Bio-zertifizierte Nährstoffkonzentrate für die ausgewogene, unkomplizierte Pflege jeder Zimmerpflanzenart. Ein paar Tropfen im Gießwasser oder direkt auf die Blätter gesprüht genügen bereits, um das heimische Grün optimal zu versorgen.



Die Basis bildet dabei die Produktpalette mit organischen Volldüngern für Grünpflanzen, Gemüsepflanzen, Fruchtpflanzen und Kräuterpflanzen. Die flüssigen Helfer beinhalten wichtige Humin- und Aminosäuren pflanzlichen Ursprungs - für üppiges Wachstum, gesundes Blattgrün und kräftige Wurzelbildung.



Eine Versorgung der Extraklasse verspricht die Premiumlinie FARBIO® Nitrogen Bio-Boost. Der reichhaltige Wirkstoffkomplex mobilisiert den Nährstofftransport innerhalb der Pflanze und sorgt so für intensives Blattgrün und viele große Blätter. Der FARBIO® Nitrogen-Bio-Boost Flüssigdünger ist mit den Basisprodukten kombinierbar.



Der FARBIO® Bio-Mikrokomplex Dünger ist mit seiner ausgewogenen Mischung aus essentiellen Mikronährstoffen ein wahres Wunderelixier. Mit der Nano-Technologie fördert das hochwirksame und vegane Konzentrat den Selbstschutzmechanismus von Pflanzen die Wirkung der anderen Dünger zusätzlich. Optimal für die Stärkung von Pflanzen in der kalten Jahreszeit.



FARBIO®: ökologisch, effizient und nachhaltig



FARBIO® steht für eine natürliche und verantwortungsvolle Pflanzenpflege auf höchstem Niveau. Zusammen mit Biotechnolog:innen aus Hamburg haben wir moderne, hocheffiziente Bio- Flüssigdünger aus der professionellen ökologischen Landwirtschaft so weiterentwickelt, dass sie sich auch für die einfache Anwendung zu Hause eignen. Wir denken von der Produktion bis zur Auslieferung nachhaltig, testen nicht an Tieren, nutzen zu 100% biologische Inhaltsstoffe und reduzieren Plastik auf ein Minimum.