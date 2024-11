Zwischen Scheinwerferlicht und Produzentinnenrolle

Eva Habermann ist nicht nur eine bekannte Schauspielerin, sondern produziert mit ihrer Produktionsfirma Fantomfilm auch Corporate-, Event- und Spielfilme sowie Serien und agiert als Auftragsproduzentin für diverse ÖRR-Formate. Damit führt sie einen besonders vielfältigen beruflichen Alltag, der sich zur Zeit durch das parallele Arbeiten an der Stoffentwicklung bei Fantomfilm und die Tätigkeit als Theaterschauspielerin auszeichnet.



Eva Habermann auf der Theaterbühne



Im November steht Habermann wieder auf der Theaterbühne: Mit Das Blaue vom Himmel von Éric Assous bringt die Theaterproduktion eine französische Komödie über eine Freundschaft und einen großen Lügner nach Bielefeld. Habermann spielt dabei die Rolle der Alice, einer Hausfrau, die beim Versuch, perfekt zu sein, immer wieder in Wutausbrüche verfällt. Die Premiere fand am 25. Oktober in der Komödie am Klosterplatz statt, wo die Vorstellung bis Ende November donnerstags bis sonntags zu sehen ist.



Anfang 2025 ist Habermann erneut auf der Bühne zu sehen, diesmal im Stück Vier linke Hände als Gastspiel im Weyher Theater bei Bremen. “Ich möchte die Arbeit als Schauspielerin nicht missen, dort kann ich mich spielerisch und kreativ ausleben”. Das sei ein guter Kontrast zu den geschäftlichen Facetten des Produzentinnen-Daseins, so Habermann, und bringe immer wieder neue Perspektiven in ihre Arbeit bei Fantomfilm.



Neues Serienkonzept und Teilnahme bei SERIES’ WOMEN



Nach dem Theater widmet sich Habermann wieder der Arbeit bei Fantomfilm, dem kontinuierlichen Entwickeln, unter anderem eines neuen Projektes namens “Andy Arbeit”. Dabei handelt es sich um eine schräge Mockumentary, die in die alltägliche und manchmal absurde Welt des Arbeitsamtes eintaucht.



Außerdem wird Eva Habermann ab November eine besondere Chance ergreifen, um ihre Fähigkeiten als Produzentin weiter auszubauen: Als eine von 15 ausgewählten Teilnehmerinnen des SERIES’ WOMEN-Programms des Erich Pommer Instituts bekommt sie die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch gezielte Workshops und Coachings weiterzuentwickeln. Das Produzentinnen-Programm soll gezielt Frauen in der europäischen Serien-Branche fördern, erstreckt sich über fünf Monate und umfasst Themen wie Sichtbarkeit, Führungsfähigkeiten und digitales Unternehmertum.



Das SERIES’ WOMEN-Programm ermöglicht Habermann, ein weiteres Serienprojekt ihrer Produktionsfirma voranzubringen. Die Marktbesuche bei der TV Drama Vision 2025 in Göteborg sowie dem Series Mania Forum in Lille sind Bestandteil des Programms. Dort erhält Habermann die Möglichkeit, Hartes Stück, eine geplante Polit-Comedy-Serie zu präsentieren.

“Da wir uns in unserer Firma gerade auf die Entwicklung von Serien-Projekten fokussieren und ich nie aufhören möchte zu lernen, bin ich sehr dankbar für diese Möglichkeit und freue mich extrem, dabei zu sein.”



Durch Fantomfilm verbindet Eva Habermann kreatives Schaffen, spielerischen Ausdruck und unternehmerisches Geschick und will mit der Firma neue, frische Ideen in die deutsche Serien- und Filmlandschaft bringen. Eine Arbeit, der sie durch ihre Doppelrolle als Schauspielerin und Produzentin eine besondere Note verleiht.

(lifePR) (