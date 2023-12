Zwischen Development und neuen Projekten

Die Berliner Filmproduktion Fantomfilm schaut auf ein ereignisreiches Jahrmit zahlreichen Corporate-Projekten sowie Beiträgen für ARD und ZDF zurück. Doch vor allem zeichnete sich das Jahr durch die Initiierung mehrerer aufregender Projekte aus, welche im nächsten Jahr 2024 weiter vorangebracht werden.Der Corporate-Bereich ist nach wie vor ein großer Teil des Daily Business und die Produktionsfirma konnte mit Stammkunden weitere Produktionen zum Zweck der Unternehmenskommunikation- und präsentation umsetzen. Bei Portrait-Dokumentationen für ARD und ZDF übernahm die Firma dieses Jahr den produzierenden Teil und konnte so die prominenten Protagonist:innen in Szene setzen und ihre Geschichten erzählen lassen. Diese Zusammenarbeit mit Firmen und Sendern möchte Fantomfilm auch in das nächste Jahr mitnehmen.Alexander König und Eva Habermann schauen erwartungsvoll und mit Vorfreude auf das neue Jahr: Sie möchten eine Vielzahl von Projekten parallel in Angriff nehmen, sie vorantreiben und sich neuen Herausforderungen stellen.Diese fangen gleich im Februar an, denn Habermann wird an der CXO 2.0 Konferenz in Dubai teilnehmen, wo Geschäftsführer:innen aller Bereiche aufeinandertreffen und sich austauschen können. Dort wird sie auch als Speakerin ihre Firma vorstellen und vertreten.Außerdem möchte Fantomfilm drei Projekte auf dem Förderweg entwickeln - ein Road Movie über eine unerwartete Freundschaft zwischen zwei Frauen, eine Coming-of-Age-Serie rund um die Frage nach der Bedeutung des Mannseins in unserer Zeit und eine Comedy-Serie über Kommunalpolitik im Mockumentary-Stil.Doch die Firma bleibt auch dem Genre-Kino und ihrer internationalen Ausrichtung treu: Das Projekt „Melody of Fear” ist für Herbst/Winter 2024 in Alabama geplant. Das Team möchte mit diesem Genre-Projekt einen etwas anderen Weg einschlagen: Waren die Eigenproduktionen bisher auf Comedy fokussiert, kann man jetzt auf eine ernsthafte, tiefgründige Thematik und eine düstere Stimmung gespannt sein.2024 wird spannend. Wer mehr wissen möchte, kann sich über die Homepage von Fantomfilm informieren: www.fantomfilm.tv