Von Lampenfieber zu Lampenliebe

Ob Gehaltsverhandlung, Bühnenauftritt oder erstes Date: Lampenfieber kennt jede:r. In ihrem neuen Buch „Lampenfieber lieben lernen“ bündeln Schauspielerin und Fantomfilm-Produzentin Eva Habermann und Autorin Ida von Wegen persönliche Erfahrungen, wissenschaftliche Erkenntnisse undZiel ist es, Leser:innen zu zeigen, dass Nervosität nicht lähmen muss, sondern beflügeln kann.kennt das Gefühl nur zu gut: Seit über 30 Jahren steht sie vor Kamera und Publikum und hat Lampenfieber nie vollständig abgelegt. „Ich habe im Laufe der Zeit unzählige Techniken entwickelt, um mit der Aufregung umzugehen und festgestellt, dass man Lampenfieber sogar für sich nutzen kann“, so Habermann. Als Mediencoach habe sie bereits vielen Menschen zu mehr Sicherheit und Präsenz verholfen. Mit diesem Buch wolle sie ihr Wissen und das ihrer Kolleg:innen zusammentragen und einem breiten Publikum zugänglich machen., Autorin und promovierte Kunsthistorikerin, liebt es, Menschen für verschiedenste Themen zu begeistern. In Lampenfieber lieben Lernen bringt sie ihre Erfahrung als Speakerin, Talkgast und Autorin mehrerer Bücher ein. „Ich habe gelernt, Aufregung als Zeichen dafür zu sehen, dass mir etwas wichtig ist. Statt sie zu bekämpfen, kann man sie in Energie verwandeln“, sagt sie.Das Buch verbindet anschauliche Erklärungen zu körperlichen und mentalen Mechanismen der Aufregung mit unterhaltsamen Anekdoten. Zahlreiche prominente Stimmen berichten offen von ihren eigenen Pannen, Blackouts und Erfolgsrezepten. So verrät etwa Ingolf Lück seine Glückssocken-Farbe, und Sportikone Matthias Steiner erzählt, wann ihm trotz Olympia-Erfahrung die Hände zittern.Neben persönlichen Geschichten und Interviews enthält „Lampenfieber lieben lernen“ eine Vielzahl erprobter Übungen, hilfreicher Mentalstrategien und alltagstauglicher Tricks, mit denen Nervosität gezähmt und sogar in etwas Motivierendes umgewandelt werden kann. Ob im Job und im Alltag, vor laufender Kamera oder auf großer Bühne: Die Techniken sollen helfen, in entscheidenden Momenten präsent, klar und gelassen zu bleiben.„Lampenfieber betrifft uns alle irgendwann. Unser Ziel ist, dass ihr eure Stärken voll ausspielen könnt, ohne dass euch Lampenfieber ausbremst. Wir wollen euch das Lampenfieber nicht nehmen, sondern die Angst, die es mit sich bringt.“