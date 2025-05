Kunst-Diebstahl in der Motorworld Mallorca – Bernd Luz hat offensichtlich Kultstatus

Kunst-Diebstahl in der Motorworld Mallorca – Bernd Luz hat offensichtlich KultstatusSeit jeher bewegen Kunst-Diebstähle die breite Öffentlichkeit. Handelt es sich doch um Hochrisikoverbrechen.Denn wie auch im vorliegenden Fall bestehen hohe Sicherheitsstandards, die überwunden werden müssen und Kameras zeichnen jede Bewegung auf.Der Tatort, die Motorworld Mallorca, befindet sich zwischen Flughafen und Palma und wurde erst Mitte April eröffnet.Es darf gerätselt werden, ob es sich um Art Napping handelt oder ob die Werke im Auftrag eines Sammlers gestohlen wurden. Wie auch immer – offensichtlich sind Unbekannte der magnetischen Anziehungskraft der Werke „Sexy Beast Daytona 1967“ und „Goodwood 1959 – Aston Martin DBR1“ von Bernd Luz erlegen.1911 entwendete ein Handwerker im Louvre die berühmte Mona Lisa von Leonardo da Vinci.1969 verschwand die „Geburt Christi“ von Caravaggio aus dem Oratorium von San Lorenzi in Palermo.1990 stahlen Unbekannte Werke von Vermeer, Rembrandt, Manet und Degas aus dem Gardner Museum in Boston.2000 wurde das Nationalmuseum in Stockholm Opfer eines Diebstahls – ein bulgarisches Syndikat hatte es auf Werke von Picasso, Braque, Rembrandt und Renoir abgesehen.2004 verschwand der weltberühmte „Schrei“ aus dem Munch Museum in Oslo.2008 wurde Zürich heimgesucht – Unbekannte erbeuteten Cézanne, van Gogh, Manet und Degas aus der Bührle Villa im Seefeld.2010 wurden dem Museum für moderne Kunst Werke von Picasso, Braque, Modigliani, Léger und Matisse gestohlen.Ob in der „Thomas Crown Affäre“ oder in „Verlockende Falle“, viele berühmte Blockbuster fesselten schon im Kino oder auf Netflix ein Millionenpublikum mit Kunstraub.In jedem Kunstwerk steckt ein Stück DNA des Künstlers, seine individuelle Handschrift, seine Botschaft an die Ewigkeit. Jedes Kunstwerk hat eine Seele – ein herber Schlag, nach nur wenigen Tagen nur noch die leere Wand vorzufinden.Betrachtet man andererseits die Kunstwerke, die im Fokus von Kunst-Diebstählen stehen, so erkennt man auf den ersten Blick das who is who berühmter Künstler.Bernd Luz ist also endgültig im Olymp der Großen Künstler angekommen.1966 im schwäbischen Rottweil geboren, begeistert ihn Kunst schon in jungen Jahren. Ob Öl, Acryl, Zeichnungen, Comics oder Film – schon früh macht Bernd Luz mit seinem Talent auf sich aufmerksam. Seinen weiteren Werdegang prägt die klassische Tradition der berühmten Pop Art Ikonen. Wie Warhol, Rauschenberg oder Johns lebt er seine Kreativität in der Werbung aus und gründet Ende der 90er Jahre seine Werbeagentur RevoLUZion mit der er auch in der Schweiz sehr erfolgreich ist.Mit über 100 Ausstellungen in den letzten Jahren zählt er heute zu den international bekanntesten deutschen Pop Art Künstlern. Dabei erfindet er sich immer wieder neu, nimmt Anleihen aus dem abstrakten Expressionismus oder derzeit aus der Street Art.Aktuelle Projekte sind eine große Konzept-Ausstellung zum Thema Wirtschaftswunder sowie sein drittes Buch mit heiteren und spannenden Anekdoten aus dem Motorsport.Einen aktuellen Überblick über laufende und kommende Ausstellungen finden Sie unter www.berndluz.de