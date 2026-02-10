Alfa Romeo Art von Bernd Luz
Zweites länderübergreifendes Alfa Romeo Treffen im MAC Museum Singen in Süddeutschland
Der international renommierte Pop-Art-Künstler Bernd Luz präsentiert seine Werke am Samstag, 03. Oktober, von 10 bis 16 Uhr im MAC Museum Singen. Die Ausstellung findet im Rahmen der II. länderübergreifenden Alfaclub-Präsentation statt und verbindet zeitgenössische Pop-Art auf eindrucksvolle Weise mit automobiler Kultur und Designleidenschaft.
Bernd Luz zählt zu den profiliertesten Vertretern der modernen Pop-Art. Seine unverwechselbare Bildsprache – geprägt von intensiver Farbigkeit, ikonischen Motiven und dynamischen Kompositionen – genießt internationale Anerkennung. Seine Arbeiten transportieren Lebensgefühl, kulturelle Identität und ein ausgeprägtes Gespür für Design. Weitere Informationen zu seinem künstlerischen Schaffen finden sich unter www.berndluz.de.
Eine besondere Bedeutung kommt der engen Verbindung des Künstlers zur Marke Alfa Romeo zu. In der Gemeinschaft der Alfisti ist Bernd Luz weithin bekannt – unter anderem als Gestalter des begehrten Dauerkalenders des Deutschen Alfa Romeo Clubs, in dem seine Pop-Art-Motive seit Jahren automobile Leidenschaft und Kunst auf einzigartige Weise vereinen. Zahlreiche der präsentierten Werke fanden bereits Verwendung in diesem Kalenderprojekt. Darüber hinaus werden weitere Alfa-Pop-Art-Arbeiten gezeigt, die die Design- und Rennsportgeschichte der Marke eindrucksvoll interpretieren.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Pop-Art-Serie zu den elf Mille-Miglia-Siegen von Alfa Romeo, die bereits erfolgreich in der Schweiz sowie in München ausgestellt wurde und nun auch im MAC Museum Singen zu sehen ist. Ergänzend gestaltete Bernd Luz das offizielle Veranstaltungsplakat mit einem Alfa-Romeo-Pop-Art-Motiv. Signierte Veranstaltungsplakate sind vor Ort erhältlich.
Die Veranstaltung findet bereits zum zweiten Mal im MAC Museum Singen statt und unterstreicht den hohen kulturellen Anspruch der länderübergreifenden Clubpräsentation. Als Gastmarke ist in diesem Jahr Fiat vertreten, wie auch auf dem Veranstaltungsplakat ersichtlich.
Das vielseitige Rahmenprogramm bietet zusätzliche Höhepunkte: Neben dem Verkauf exklusiver Automobilia findet eine Tombola zugunsten der DRF Luftrettung statt, bei der unter anderem eine Reise verlost wird. Für das leibliche Wohl sorgen Catering, Cafébereich und musikalische Begleitung – sowohl im Museumshof als auch in der Skylounge, die Raum für Begegnung, Austausch und entspannten Genuss bieten.
Mit der Präsentation von Bernd Luz wird das MAC Museum Singen am 03. Oktober zu einem Treffpunkt für Kunstliebhaber, Automobilenthusiasten und Designbegeisterte – ein Ort, an dem Pop-Art, automobile Geschichte und gelebte Leidenschaft eindrucksvoll zusammenfinden.
Weitere Informationen zur Veranstaltung:
https://www.museum-art-cars.com/veranstaltung/ii-laenderuebergreifende-alfaclub-praesentation/