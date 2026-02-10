Alfa Romeo Art von Bernd Luz

FaktorKunst

Der süddeutsche Künstler und diplomierte Designer Bernd Luz zählt mittlerweile zu den wichtigsten zeitgenössischen PopArt-Künstlern. Seine Werke finden sich weltweit in Galerien und Museen, selbst in Nationalmuseen.



Er ist Autor mehrerer Kunstbücher. Es gibt zahlreiche internationale TV-Berichte über ihn.



Auszug aus den letzten Ausstellungen:

Museo Ferrari Maranello, Museo Mille Miglia, Bugatti, Frankreich, FC Bayern München Säbener Straße, München, Hockenheimring, Vaduz Liechtenstein, Katharinenpalast, St. Petersburg, Nationalmuseum von Kasachstan und viele Weitere.



KURZE FAKTEN

> geboren 1966 in Rottweil

> lebt und arbeitet im baden-Württembergischen Kreis Tuttlingen und in Schaffhausen in der Schweiz

> international TV-Berichte

> Bilder in Nationalmuseen und Museen weltweit

> Autor von Kunstbüchern und Kunst-Kalendern

> Vielzahl an Berichten in Automobil- und Kunstjournalen

> Campagnolo-ArtBike und BMW Custom-ArtCar

> zahlreiche Designpreise

> viele Veröffentlichungen in internationalen Designbüchern

> im deutschen, englischen und russischen Wikipedia





Über 100 Ausstellungen in den letzten 6 Jahren



> Katharinenpalast St. Petersburg, Russland

> FC Bayern München, Säbener Straße, München, Büroausstattung mit PopArts

> 125 Jahre VfB Stuttgart, Mercedes Benz Arena, Stuttgart

> mehrere Ausstellungen im Nationalmuseum von Kasachstan

> 110 Jahre Bugatti (Frankreich)

> Museo Ferrari Maranello

> Le Mans History, Automuseum Volkswagen, Wolfsburg

> Ausstellung im weltgrößten Automobilmuseum (Frankreich)

> Größtes deutsches Zweiradmuseum (in Neckarsulm)

> Ausstellung parallel zu Warhol (MAC-Museum Singen)

